Basketbalistky USK Praha čeká rozhodující duel o Final Four se Salamancou

Ilustrační foto - USK Praha - Salamanca, 1. zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek, 14. března 2023, Praha. Zleva Bridget Carleton ze Salamanky a Veronika Voráčková z USK. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu rozhodující třetí zápas čtvrtfinále Evropské ligy se španělskou Salamancou. Vítěz souboje suverének domácí scény proti celku s oporou české reprezentace Julií Reisingerovou si zajistí účast ve Final Four, které se hraje 14. a 16. dubna. Duel v Praze na Královce začne v 19:00.

Hráčky USK Praha minulý týden v úterý doma v úvodním čtvrtfinálovém utkání dominovaly a porazily Salamancu 77:56. V pátek ale prohrály ve Španělsku 71:73 po prodloužení. "Budeme muset vyhrát doma. Naštěstí procentuální úspěšnost domácích týmů v třetím zápase je dost vysoká, tak doufám, že tu statistiku nepokazíme," řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Podle ní se její svěřenkyně musejí vyvarovat diskuzí jako v duelu v Salamance. "Dost mě to překvapilo si v takovém zápase najít náhradní problém v těch diskuzích. I body, které jsme dostaly po technických chybách, rozhodly zápas. Nejhorší na tom bylo, že místo toho, aby začaly hrát agresivněji, tak diskutovaly," uvedla Hejková.

"To není cesta k tomu, abychom uhrály zápas. Jsem přesvědčená, že v Praze to bude jinak. Když budou normální rozhodčí, tak je nenechají takovou hru u nás hrát. Nedokázali jsme se proti té agresivní hře prosadit kvalitou. Věřím tomu, že doma to bude lepší a ta kvalita se ukáže," doplnila Hejková.

USK se může probojovat do Final Four Evropské ligy pošesté. Největší úspěch Pražanky zaznamenaly v roce 2015, kdy soutěž vyhrály. Vloni byly čtvrté, v boji o třetí místo podlehly právě Salamance.

Jisté je, že vítěze středečního duelu čeká v pátek 14. dubna v dosud neurčeném dějišti zápas s lepším ze souboje mezi tureckým Mersinem a francouzským Bourges. Už po dvou utkáních si zajistily postup hráčky Fenerbahce Istanbul a v semifinále narazí na Valencii či italské Schio.