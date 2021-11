Basketbalistky USK Praha čeká důležitý duel Evropské ligy v Rize

Riga - Basketbalistky USK Praha se po třech týdnech zapojí do bojů v Evropské lize a v důležitém středečním utkání v hale TTT Riga se budou chtít opět přiblížit postupu do čtvrtfinále. V 6. kole soutěže se pokusí proti sousedovi v tabulce vybojovat čtvrté vítězství, kterým by si ve skupině A upevnily pozici v první čtyřce. Trenérka českých mistryň Natália Hejková doufá, že její tým nastartuje v Lotyšsku úspěšnou sérii, která by mu dodala klid.

"Čeká nás rozhodující měsíc v soutěži a teď až do Vánoc bude každý z pěti zápasů důležitý. Pokud by se nám podařilo uspět, skupina by se mohla roztrhnout a my bychom byly v té horní části. Odrazový můstek nás čeká právě teď v Rize," řekla v rozhovoru s ČTK Hejková.

Po Rize čekají USK domácí zápasy s Benátkami, Montpellier a MBA Moskva. Prosincový program zakončí české šampionky tři dny před Štědrým dnem na hřišti maďarského Szekszárdu. Duel s Rigou je z hlediska vývoje ve skupině klíčový, jelikož lotyšský rival má jen o jeden bod méně než čtvrtý USK. Český tým vyhrál oba dosavadní vzájemné duely.

"Zápas bude náročný v tom, že soupeř hraje doma a tam je vždy o třídu silnější. Momentálně sice nepatří mezi favority, ale je to tým, který umí všem způsobit problémy. Doufám, že se na to plně zkoncentrujeme a nebudeme mít větší problémy," přála si Hejková.

Riga prohrála v tomto ročníku Euroligy před vlastními fanoušky jen úvodní duel se silným Jekatěrinburgem (56:71). Jinak doma porazila MBA Moskva (64:59) a Benátky (71:57). Jejich největší oporou je americká rozehrávačka Jasmine Thomasová, která má průměry 13,2 bodu a 5 doskoků na zápas. Pod košem se daří také pivotce Daugile Šarauskaiteové (10,4 bodu a 8,6 doskoku na zápas).

"Je to tým, který má širší kádr vyrovnaných hráček. Není tam žádná typická hvězda, ale o to je to složitější. Jejich síla je právě v domácím prostředí. Na druhou stranu jim zase moc nesedí agresivní obrana, takže doufám, že se právě s ní budeme prezentovat," uvedla slovenská trenérka.

Sama nebude moci počítat s nadále zraněnou Alenou Hanušovou a nově nemocnou Veronikou Šípovou. Potíže má po reprezentačním bloku kvalifikačních zápasů o mistrovství Evropy také srbská pivotka Dragana Stankovičová. "Má problémy s oběma achilovkami, ale není moc čas na léčení. Věřím, že to dá i přes bolest, je to bojovnice. Kdybychom neměly ani ji, bylo by to pod košem pro nás už hodně špatné," připustila Hejková, jíž se pro změnu vrací vyléčená rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Poslední zápasy v lize, které české mistryně vyhrály 101:65 na hřišti KP Brno a 126:42 v Trutnově, jí navíc ukázaly, že se tým zase více sehrál s americkými hvězdami Alyssou Thomasovou a Brionnou Jonesovou. "Zdálo se mi, že se dostávají do pohody. V Brně jsme měly 33 asistencí a bylo znát, že si hráčky ten společný basket užívají a baví je. Sehrávání s Alyssou a Brionnou je zase o něco dál a věřím, že to v Rize dál prodáme," dodala Hejková.

Utkání začne ve středu od 18:00 SEČ.