Basketbalistky USK porazily v úvodním finále brněnské Žabiny

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v úvodním ligovém finále Žabiny Brno 89:73 a vykročily za ziskem sedmnáctého titulu a třináctého za sebou. Hlavní oporou úřadujících šampionek byla americká pivotka Alyssa Thomasová, která zaznamenala double double za 25 bodů a 18 doskoků. Nejlepší střelkyní hostů byla se 16 body Eliška Hamzová.

Fotogalerie

Domácí svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové chtěly zapomenout na Final Four Evropské ligy, v němž o minulém víkendu skončily před vlastními fanoušky po porážkách s Mersinem a Schiem čtvrté. Proti Žabinám se musely nadále obejít bez zraněné Temi Fagbenleové, do utkání nezasáhly ani Tereza Vyoralová a Veronika Voráčková. Žabinám chyběla Petra Záplatová.

Brňanky vstoupily do utkání nebojácně a nepouštěly favorita do většího náskoku. Po první čtvrtině, která skončila 21:21, držely krok i ve druhé části. Teprve na konci se Pražankám podařilo utéct do mírného trháku a do kabin odcházely s osmibodovým vedením (52:44). Thomasová už měla na kontě 13 bodů a 10 doskoků, nejlepší střelkyní soupeře byla Hamzová s 12 body.

Úřadující mistryně měly v zápase převahu pod košem, doskakování ovládly v poměru 56:30 a ve druhé půli s přehledem držely vedení. Brňanky se v závěrečné části ještě přiblížily na rozdíl devíti bodů, koncovku si už ale USK pohlídal.

Pražský celek prodloužil ligovou neporazitelnost na 270 zápasů. Naposledy v soutěži prohrál před deseti lety ve finále se stejným soupeřem (tehdy IMOS Brno). V této sezoně překonal i předchozí maximum Brna (256).

Druhé utkání se odehraje v neděli na palubovce Žabin (17:00). Finálová série na tři vítězné zápasy může skončit již ve středu 26. dubna, nejpozději bude o šampionovi rozhodnuto o čtyři dny později.

Finále play off basketbalové ligy žen - 1. zápas: USK Praha - Žabiny Brno 89:73 (21:21, 52:44, 73:62) Nejvíce bodů: Thomasová 25, Oblaková 20, Jonesová 19 - Hamzová 16, Stoupalová 14, Cunaneová 10. Fauly: 18:24. Trestné hody: 35/29 - 15/10. Trojky: 2:3. Doskoky: 56:30.