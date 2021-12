Basketbalistky USK porazily MBA Moskva a drží domácí neporazitelnost

Praha - Basketbalistky USK Praha deklasovaly v domácím utkání 9. kola Evropské ligy MBA Moskva 92:61 a drží se s 16 body na druhém místě skupiny A o skóre před Salamancou. Nejlepší hráčkou českých mistryň byla americká pivotka Brionna Jonesová, která s 25 body a devíti doskoky sahala po double double. Nováčkovi soutěže nepomohlo 16 bodů Niny Glontiové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové udržely v aktuálním ročníku prestižní soutěže domácí neporazitelnost a vyhrály v hale Královka i svůj pátý zápas. Zároveň si připsaly páté vítězství za sebou a znovu rozdílem přesahujícím 24 bodů. Poslední euroligové utkání v tomto kalendářním roce sehrají v úterý na hřišti maďarského Szekszárdu.

"Z našich dosavadních domácích zápasů mám radost. Vedle toho, že jsme vyhrály vše a vyhrály vysoko, mě těší i naše výkony. Hrajeme hezký basketbal, který se musí líbit. Když se člověk podívá na ty týmové kombinace, je vidět, že to mají děvčata v krvi," řekla po utkání novinářům Hejková.

"Tahle forma se těžko udržuje. Bude vánoční přestávka, několik týdnů nebudeme hrát a bude tam určitý pokles výkonnosti. Je ale dobře, že to můžeme zase směrem k play off vytáhnout," doplnila slovenská trenérka.

Hráčky USK vstoupily do duelu sebevědomě a již v páté minutě si vypracovaly devítibodový náskok. Moskvanky sice snížily několika tříbodovými trefami na rozdíl jednoho bodu, závěr úvodní části však patřil opět domácím. Díky dalším šesti bodům pivotky Dragany Stankovičové vyhrály první čtvrtinu 28:17.

Domácí basketbalistky pokračovaly dál v koncentrovaném výkonu a poté, co natáhly svou bodovou sérii z konce první a začátku druhé čtvrtiny na 18:0, dostaly se do uklidňujícího vedení 36:17. V dresu vedoucího celku se do poločasu prosadilo hned osm hráček, přičemž tou nejproduktivnější byla čtrnáctibodová Jonesová. USK ovládl druhou část 27:11 a vypracoval si náskok 55:28.

Hostující hráčky nedokázaly ani po přestávce otupit útočnou sílu českého celku a jejich ztráta narostla až na 33 bodů. Poté se jim však začalo dařit opět při střelbě za tři body a díky devíti trojkám za třicet minut své manko přeci jen stáhly na třiadvacetibodový rozdíl. Jejich hlavní oporou byla hlavně Glontiová.

"První poločas byl z naší strany povedený, druhý už tak ne. Bylo to tím, že jsem sáhla do sestavy a tentokrát se hráčkám, co tolik nehrají, nedařilo. Na můj vkus jsme dostaly hodně trojek, i když jsme věděly, že je to tým, který na trojky hodně hraje. To mi vadilo," přiznala Hejková.

USK ovšem v závěrečné čtvrtině části žádné drama nedovolil. Naopak k Jonesové se na dvouciferný počet bodů dostaly další čtyři hráčky. Jednou z nich byla i Bálintová, která dnes slavila 27. narozeniny. Konečné vítězství o 31 bodů pečetila trojkou s klaksonem z poloviny hřiště.

"Barbora to dnes trénovala a dala hned tři po sobě. Tenhle byl její čtvrtý. To, že jí to vyšlo v den, kdy má narozeniny, je spíše náhoda a štěstí. Už jen dát tři trojky za sebou je umění a přidat pak čtvrtý ještě v zápase, to už je něco," uvedla Hejková.

Český tým zopakoval proti nováčkovi soutěže říjnové vítězství z Moskvy, kde vyhrál 79:54.

USK Praha - MBA Moskva 92:61 (28:17, 55:28, 69:48)

Nejvíce bodů: Jonesová 25, Condeová 14, Thomasová 13 - Glontiová 18, Petrušinová 11, Nizamovová a Logunovová obě 9. Fauly: 18:20. Trestné hody: 24/19 - 19/10. Trojky: 3:11. Doskoky: 46:34.