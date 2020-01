Basketbalistky USK porazily Bourges a upevnily si druhé místo

Praha - Basketbalistky USK Praha zdolaly v 9. kole Evropské ligy doma třetí Bourges 82:64 a pátou výhrou v řadě si upevnily druhou pozici ve skupině A. Před svými dnešními soupeřkami i Orenburgem mají náskok tří vítězství. S jedinou porážkou na kontě mají stejnou bilanci jako vedoucí Jekatěrinburg.

Nejlepší střelkyní utkání byla s 21 body Kateřina Elhotová, která opustila dvě minuty před koncem palubovku se zraněným kotníkem. "Nebude to nic moc. Na tom kotníku má pingpongový míček, takže předpokládám, že to nebude rychle dobré," řekl trenérka USK Natálie Hejková.

České šampionky nyní čekají v soutěži tři zápasy venku, tuto sérii načnou za týden v Turecku na palubovce Cukurovy.

Svěřenkyně trenérky Hejkové po vyrovnaném úvodu utkání unikly díky devítibodové šňůře do vedení 21:10. Střelecky se dařilo především Elhotové, která stihla za první čtvrtinu 13 bodů a proměnila tři ze čtyř trojkových pokusů. První desetiminutovku USK ovládl 31:18.

Hned na startu druhé čtvrtiny narostl náskok domácích po trojce Oblakové dokonce na 18 bodů, jenže francouzský celek reagoval devítibodovou šňůrou a vzápětí snížil dokonce na šestibodový rozdíl. Pražanky postupně znovu našly recept na hru soupeřek a druhou polovinu zápasu opět ovládaly.

"Bourges mělo plán, že nás budou zpomalovat, hrát svůj klasický zpomalený basket s dobrou a agresivní obranou, většinou nečistou. My jsme se hlavně ve druhé čtvrtině tomu stylu přizpůsobily a hrály jsme hrozně pomalu a s velkými chybami v obraně. Už pod dojmem, že to bylo v jeden moment o 20 bodů. A ukázalo se, že nebude stačit pohodový basket a bude třeba pracovat. Jsem ráda, že v druhém poločase už to byl náš normální výkon," podotkla Hejková.

Ve třetí čtvrtině domácí hráčky vedly už o 22 bodů. Elhotovou doplňovaly Alyssa Thomasová a Valériane Vukosavljevičová, které nastřílely po 17 bodech. Pražanky dokázaly utéct i na nejvyšší rozdíl v utkání 24 bodů, který už hráčky Bourges jen o něco zmírnily.

Poklidný konec jim pokazilo zranění Elhotové. "Hrozně to nateklo. Bolí mě to shora, ze strany i zevnitř. Doufám, že regenerace bude rychlá. Je to asi takový střední výron. Ten poslední nájezd, kdy jsem si to udělala, byl trošku zbytečný. Nohy už byly unavené, už jsem do toho neměla jít tolik. Nebyla jsem úplně zdravotně v pořádku, je to pro mě zase ponaučení do dalších zápasů," prohlásila Elhotová.

Hejková litovala, že nestihla oporu týmu stáhnout ze hřiště. "Bylo to v okamžiku, kdy už jsem ji chtěla vystřídat, aby si odpočinula. V ten moment se to stalo. To je prostě smůla," dodala trenérka.

Evropská liga basketbalistek - 9. kolo:

Skupina A:

USK Praha - Bourges 82:64 (31:18, 44:33, 67:51)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 21, Thomasová, Vukosavljevičová obě 17, Ouviňaová 11 - Chartereauová 14, Rupertová 12, Eldebrinková a Achonwaová obě 9. Fauly: 15:18. Trestné hody: 11/9 - 16/13. Trojky: 7:1. Doskoky: 45:33.