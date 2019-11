Basketbalistky USK podlehly v Eurolize až obhájci Jekatěrinburgu

Praha - Vítěznou sérii basketbalistek USK v Evropské lize ukončil ve čtvrtém kole Jekatěrinburg. Pětinásobné šampionky a obhájkyně titulu v dnešním zápase neporažených celků skupiny A v pražské hale Královka vyhrály 74:67 a pojistily si vedení v tabulce.

"Hrály jsme na hraně toho, co momentálně můžeme, ale jestli chceme Jekatěrinburg porazit, tak musíme hrát nad tou hranou," řekla novinářům trenérka Natália Hejková. "Ale ukázaly jsme, že forma, se kterou jsme vstoupily do Euroligy, není špatná. Klobouk dolů před tím, jak jsme dnes vzdorovaly," dodala.

Vstup do zápasu hráčkám USK nevyšel a rychle prohrávaly 2:8. Poté ale osmibodovou sérií skóre otočily a držely s favoritkami krok až do konce úvodní čtvrtiny, po které zaostávaly o dva body. Ani ve druhém dějství se domácí tým nevyvaroval výpadku, ale i když v jednu chvíli ztrácely Pražanky osm bodů, do poločasové přestávky dokázaly snížit na 35:39.

Třetí tým minulého ročníku Euroligy musel dotahovat i po pauze, protože Jekatěrinburg se ujal vedení 46:37. Problémy hráčkám USK dělaly vysoké pivotky Brittney Grinerová (25 bodů) a Emma Meessemanová (16 bodů a 10 doskoků). Nicméně i tentokrát české šampionky zabraly a Kateřina Elhotová trojkou v poslední sekundě třetí čtvrtiny snížila na 51:52.

"Celkově dnes byla naše obrana dobrá, ale když dostaly míč na Grinerovou, tak ona to tam z toho svého jeřábu dávala. Když se k tomu přidaly Meessemanová a Vadějevová, plus střely ze střední vzdálenosti, tak jsme to měly těžké," uvedla Elhotová.

Hráčky USK se trápily střelecky a ve hře je držela obrana, kterou před zápasem měly nejlepší v soutěži. Ani to však nestačilo, aby v poslední čtvrtině zápas zdramatizovaly. Pražanky tak nenavázaly na minulou sezonu, kdy v základní skupině doma nad Jekatěrinburgem zvítězily 82:73 a ruskému soupeři připravily jedinou porážku v soutěži.

"Potřebovaly jsme víc klidu při zakončení, hlavně ve druhé půli jsme nedávaly jasné šance a proti týmu, jako je Jekatěrinburg, je musíme dávat," uvedla Hejková. "Jsem ráda, že jsme hrály na takový počet bodů. Sice jsme daly málo bodů, ale dokázaly jsme je skvěle ubránit," prohlásila Elhotová.

USK patří po první ztrátě v Eurolize druhé místo za Jekatěrinburgem a jeho dalším soupeřem bude po nadcházející reprezentační přestávce koncem listopadu Orenburg. Naděžda má po čtyřech kolech stejně jako pražský celek na kontě sedm bodů.

Evropská liga basketbalistek - 4. kolo:

Skupina A:

USK Praha - Jekatěrinburg 67:74 (18:20, 35:39, 51:52)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová a Thomasová po 15, Oblaková 13, Vukosavljevičová 11 - Grinerová 25, Meessemanová 16, Vadějevová 12. Fauly: 17:15. Trestné hody: 13/11 - 14/9. Trojky: 6:3. Doskoky: 44:42.