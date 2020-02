Basketbalistky USK na závěr Euroligy vyhrály v Braine

Braine (Belgie) - Basketbalistky USK zakončily základní část Evropské ligy bezbroblémovým vítězstvím 89:65 na palubovce belgického Braine. Pražanky měly postup do čtvrtfinále jistý už před zápasem, ale jméno soupeře pro play off se dozví až po administrativní dohře skupiny B, jejíž závěr zkomplikovalo šíření koronaviru na severu Itálie.

Pražanky, které v Eurolize obhajují bronzové medaile, na úvod play off čeká třetí tým skupiny B, ale jeho jméno zatím neznají. Šoproň totiž kvůli obavám ze situace na severu Itálie odmítla nastoupit k utkání posledního kola na palubovce Schia.

Zápas byl stejně jako utkání skupiny A mezi Benátkami a Rigou nejprve přeložen na čtvrtek a přesunut do Lublaně. Dnes však evropská sekce FIBA informovala o tom, že oba duely byly zrušeny a o případné kontumaci bude vedení soutěže teprve rozodovat.

Na dnešní výhře USK, který měl už před zápasem jisté druhé místo v tabulce, se 21 body podílela pivotka Brionna Jonesová, dalších 17 bodů přidala Kateřina Elhotová. Pražanky zakončily skupinu s bilancí 12 výher a dvou porážek, které jim obě nachystal obhájce titulu a vítěz skupiny Jekatěrinburg.

První utkání čtvrtfinále hraného na dvě vítězství jsou na programu 11. března, odvety pak 18. března a případné třetí zápasy 25. března. Závěrerčný turnaj Final Four, o jehož pořadateli se bude teprve rozhodovat, by se pak měl uskutečnit od 17. dubna do 19. dubna.

Výsledky 14. kola Evropské ligy basketbalistek

Skupina A:

Castors Braine - USK Praha 65:89 (16:26, 33:51, 45:75)

Nejvíce bodů: Siksnuiteová 13, Trahanová-Davisová 12, Wallaceová 8 - Jonesová 21, Elhotová 17, Oblaková 15. Fauly: 17:11. Trestné hody: 12/10 - 10/7. Trojky: 5:6. Doskoky: 31:49.

Jekatěrinburg - Cukurova 112:37, Orenburg - Bourges 74:65

Tabulka:

1. Jekatěrinburg 14 13 1 1258:851 27 2. USK Praha 14 12 2 1199:846 26 3. Orenburg 14 9 5 938:911 23 4. Bourges 14 8 6 969:961 22 5. Castors Braine 14 3 11 922:1073 17 6. Benátky 13 4 9 780:961 17 7. Cukurova 14 3 11 787:1177 17 8. Riga 13 3 10 866:939 16

Skupina B:

Dynamo Kursk - Gdyně 64:58, Lyon - Fenerbahce Istanbul 78:65, Montpellier - Girona 45:57.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 14 11 3 1003:838 25 2. Lyon 14 8 6 1020:984 22 3. Montpellier 14 7 7 969:980 21 4. Dynamo Kursk 14 7 7 957:993 21 5. Girona 14 6 8 904:913 20 6. Schio 13 7 6 774:793 20 7. Šoproň 13 6 7 803:826 19 8. Gdyně 14 3 11 926:1029 17