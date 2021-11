Basketbalistky USK deklasovaly v EL dosud neporaženou Salamancu o 25 bodů

Praha - Basketbalistky USK Praha deklasovaly v domácím utkání 5. kola Evropské ligy dosud neporaženou Salamancu 80:55 a připsaly si třetí triumf v soutěži. Nejlepší střelkyní českého celku proti úřadujícím euroligovým vicemistryním byla s 21 body María Condeová, o šest méně přidala Brionna Jonesová. Ve španělském týmu zaznamenala 13 bodů Katie Lou Samuelsonová.

České šampionky rozhodly o výrazném rozdílu především v závěrečné čtvrtině, kterou vyhrály 22:9. Připsaly si ve vzájemných zápasech se Salamancou čtvrté vítězství po sobě.

"Přiznám se, že jsem takovýto výsledek nečekala. Myslela jsem si, že to bude těsnější. Nicméně nás to těší a ukazuje to perspektivu týmu," řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Hráčky USK chtěly zapomenout na poslední porážku z haly Jekatěrinburgu, kde kapitulovaly po koši v poslední sekundě (73:75). Pražanky měly dobrý vstup a díky bodovém příspěvku celkem sedmi hráček vyhrály úvodní část 21:18.

Svěřenky trenérky Hejkové pokračovaly v bojovném výkonu i ve druhé čtvrtině a navzdory sedmi bodům Marie Fasulové se držely stále ve vedení. Vedle rychlých protiútoků se spoléhaly i na podkošový důraz Jonesové. V prvním poločase vyslaly jen jeden tříbodový pokus. "Je pravda, že to takhle vyšlo. Obrana Salamancy byla zkrátka taková, že jsme to dávaly hlavně pod koš," konstatovala Hejková.

K Jonesové se střelecky přidala také Španělka Condeová a USK zakončil první poločas ve vedení 39:33. "První část nebyla tak jednoznačná. Salamanca vyrukovala s typickou tvrdou obranou a byl to doslova fyzický boj. I díky té křivdě, která se nám ale stala v Jekatěrinburgu, jsme si uvědomily, že nemůžeme prohrát," prohlásila Hejková.

Hostující hráčky sice v úvodu druhé půle zvýšily důraz na doskocích a dotáhly se na dva body, USK ale díky trojce Oblakové nastartoval desetibodovou šňůru, po níž vedl 49:37. Hlavní tahounkou byla v ten moment při rychlých brejcích Condeová.

Trenér Salamancy Roberto Iniguez si vzal oddechový čas a jeho hráčky se vrátily sérií pěti bodů na dostřel, ale závěr třetí části patřil opět USK. Domácí tým se díky dvěma trojkám kapitánky Oblakové dostal před závěrečnou desetiminutovkou do dvanáctibodového trháku.

"Ve druhém poločase jsme ještě lépe bránily a vycházely do rychlých protiútoků, které soupeřky neuměly zastavit. Zápas vyšel v podstatě každé naší hráčce, která šla na hřiště, takže máme z celkového výkonu radost," uvedla slovenská trenérka.

V závěrečné čtvrtině hráčky USK trestaly každou ztrátu a zlomily po rychlých brejcích veškerý odpor soupeře. Zaplněná Královka proto aplaudovala nejen nejlepší střelkyni Condeové, ale také Draganě Stankovičové, která zaznamenala čtyři bloky, nebo Alysse Thomasové, jež s osmi body, osmi doskoky a 11 asistencemi atakovala triple double.

"Stále jsme na začátku cesty. Je to náš pátý zápas a třetí s Američankami (v sestavě), takže potřebujeme čas, abychom se ještě více sehrály. Bohužel je ale teď reprezentační přestávka, takže to budeme muset po třech týdnech zase dávat znovu dohromady," dodala Hejková.

Evropská liga basketbalistek - skupina A, 5. kolo: ZVVZ USK Praha - Perfumerias Avenida Salamanca 80:55 (21:18, 39:33, 58:46) Nejvíce bodů: Condeová 21, Jonesová 15, Oblaková 13 - K. L. Samuelsonová 13, Hofová 10, Fasulaová 9. Fauly: 10:19. Trestné hody: 20/12 - 5/5. Trojky: 2:4. Doskoky: 33:36.