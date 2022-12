Basketbalistky USK deklasovaly Olympiakos a vrátily se v EL na vítěznou vlnu

Praha/Brno - Basketbalistky USK Praha deklasovaly v 6. kole Evropské ligy doma Olympiakos Pireus 95:63 a připsaly si nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže. České mistryně dovedla k čtvrtému vítězství 32 body María Condeová. Brionna Jonesová byla s 15 body a 9 doskoky blízko zisku double doublu. Řeckému soupeři nepomohlo ani 17 bodů Anny Stamolampruové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové zvítězily v prestižní soutěži po dvou porážkách a vrátily se do boje o čelní příčky ve skupině A. Poslední utkání před Vánoci čeká USK příští týden v Boloni.

"Jsem ráda, že jsme se vrátily na vítěznou vlnu," řekla novinářům Hejková. "Tyhle týmy zkouší, jestli to půjde, nebo ne. Je ale těžké proti nám hrát, když se daří většině našeho týmu. První dvě čtvrtiny byly jakž takž, ale druhý poločas jsme ovládly. Nic na tom nezměnil ani fakt, že jsme občas hrály ve zvláštních sestavách. Tým nakonec ukázal svou sílu," doplnila slovenská trenérka.

Pražanky se musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové, která si v posledním euroligovém utkání s Fenerbahce poranila rameno. Ze zdravotních důvodů chyběla také francouzská podkošová hráčka Valériane Vukosavljevičová.

"Bylo to nejen bez Teji, ale také (Barbory) Wrzesiňské, která dostala koňara do lýtka. Bála jsem se riskovat, protože máme do Vánoc ještě zápasy a přijít o další rozehrávačku by bylo zlé," uvedla Hejková.

Olympiakos usiloval v Praze o první vítězství v soutěži, držel se ale jen v úvodu, kdy se po tříbodovém koši opory Megan Gustafsonové ujal vedení 10:5. USK na nepříznivý vývoj zareagoval, zpevnil obranu a vývoj otočil. Po trefách Veroniky Voráčkové, Condeové nebo Temi Fágbénléové si Pražanky vypracovaly v úvodní čtvrtině sedmibodový náskok.

"Jsem ráda jak jsme ji (Gustafsonovou) bránily. Naše podkošové hráčky si na tom daly záležet a odvedly skvělou práci. Bylo dobré, že se na tom podílela i Temi. Jsem ráda, že začíná zapadat do týmu," řekla Hejková.

Také ve druhé části pokračovaly české mistryně v rychlé a týmové hře a brzy vedly dvojciferným rozdílem. Dařilo se hlavně španělské opoře Condeové, která do poločasu nastřílela 17 bodů. "Už před zápasem jsem tušila, že se jí bude dařit. Věřím, že ji to povzbudí a že se vrací do rytmu, jaký měla v minulé sezoně," podotkla Hejková.

Po přestávce už USK nedal soupeři šanci. Třetí čtvrtinu vyhrál 30:17 a před závěrečnou částí měl pětadvacetibodový náskok. Condeová už měla v té době 30 bodů, Jonesová 15.

V poslední desetiminutovce byly Pražanky blízko pokoření hranice sta bodů, nakonec jim ale pět chybělo. Dvojciferný počet bodů zaznamenaly vedle Condeové také Voráčková, Jonesová a Fágbénléová. USK výrazně předčil soupeře také v doskakování (42:29) i v počtu asistencí (30:14).

Skupina A:

USK Praha - Olympiakos Pireus 95:63 (20:13, 44:32, 74:49)

Nejvíce bodů: Condeová 32, Voráčková 17, Jonesová 15 - Stamolapruová 17, Gustafsonová 16, Shooková 15. Fauly: 17:19. Trestné hody: 28/24 - 16/11. Trojky: 5:8. Doskoky: 42:29.

Další výsledky: Szekszárd - Boloňa 73:64, Bourges - Polkowice 62:63, Valencie - Fenerbahce Istanbul 66:72.

Tabulka:

1. Polkowice 6 5 1 447:419 11 2. Fenerbahce Istanbul 6 4 2 481:470 10 3. USK Praha 6 4 2 485:445 10 4. Valencie 6 3 3 438:429 9 5. Bourges 6 3 3 414:396 9 6. Szekszárd 6 3 3 446:473 9 7. Boloňa 6 2 4 430:427 8 8. Olympiakos Pireus 6 0 6 415:497 6

Týmy Žabin i KP Brno se rozloučily s Eurocupem domácími prohrami

Basketbalistky Žabin i Králova Pole se rozloučily s Evropským pohárem FIBA domácími porážkami. Ani jeden z brněnských týmů nepostoupil do vyřazovací fáze druhé nejvýznamnější klubové soutěže.

Žabiny podlehly Lyonu 77:83, skupinu K zakončily s jedinou výhrou na kontě a na posledním místě tabulky. Královopolský tým po prohře s dalším francouzským celkem Flammes Carolo 58:85 skončil ve skupině L třetí s bilancí 2-4.

Žabiny ztratily naději na postup poté, co vedení soutěže zkontumovalo jejich zápas v Lyonu, kam české vicemistryně před měsícem neodletěly kvůli koronaviru. U "zeleného stolu" prohrály 0:20 a nezískaly ani bod, který se běžně uděluje za porážku. Brňanky nenavázaly na uplynulý ročník Eurocupu, v němž postoupily mezi šestnáct nejlepších týmů.

V posledním zápase proti vedoucímu celku francouzské ligy byly Žabiny vyrovnaným soupeřem především v první čtvrtině, kterou vyhrály o dva body. Pak se začala projevovat kvalita širokého kádru soupeře, do většího trháku ale domácí hráčky Lyon nepustily. Sto sekund před koncem dokonce Brňanky snížily na rozdíl pěti bodů, ale na zvrat to nestačilo.

"Jsem pyšný na svůj tým. Odehráli jsme opravdu pohledné utkání. Útočně jsme hráli konstantně, v obranné fázi jsme zápasili v první části hlavně s (autorkou 25 bodů) Johannesovou, která na míči byla velmi aktivní. Naopak my jsme hráli rychlý basketbal, který chceme. Tým dneska ukázal, že má velký potenciál," uvedl v tiskové zprávě brněnský trenér Viktor Pruša.

Nejlepší střelkyní Žabin byla Petra Záplatová s 20 body, double double za 18 bodů a 10 doskoků zaznamenala Natálie Stoupalová.

Hráčky z Králova Pole potřebovaly k tomu, aby postoupily ze třetího místa, porazit Flammes Carolo. Ve Francii s ním přitom Brňanky utrpěly debakl o 74 bodů. V případě výhry by dosáhly na vyrovnanou bilanci tří vítězství a tří porážek a do play off by z třetího místa mohly proklouznout. Takto ale doplatily na výrazně negativní skóre a v soutěži končí.

Tentokrát se severofrancouzským celkem držel mladý brněnský tým krok alespoň v úvodu, pak se ale projevila větší zkušenost soupeře. Nejlepší střelkyní Brňanek byla Kateřina Galíčková s 15 body.

"Do zápasu jsme dobře vstoupili, drželi se soupeřem krok, ale pak přišla rozhodující šňůra deseti bodů a francouzský tým definitivně odskočil. Do té doby jsme je trápili, dařila se nám i střelba z dálky. Pak však soupeř ukázal sílu pod košem," uvedl na klubovém webu asistent trenérky Marcely Kremer Jakub Nevrlý. "Se dvěma týmy z Francie je složité se kvalifikovat dál i ze třetího místa," dodal.

Skupina K:

Žabiny Brno - Lyon 77:83 (21:19, 33:48, 62:69)

Nejvíce bodů: Záplatová 20, Stoupalová 18, Kněževičová 14 - Johanessová 25, Ciaková 14, Allemandová a Williamsová po 12.

San Sebastian - Montpellier 67:73.

Konečná tabulka:

1. Montpellier 6 6 0 477:431 12 2. Lyon 6 4 2 377:353 10 3. San Sebastian 6 1 5 441:467 7 4. Žabiny Brno 6 1 5 395:439 6

Pozn.: Žabinám byl odečten bod za kontumační prohru s Lyonem.

Skupina L:

KP Brno - Flammes Carolo 58:85 (12:22, 27:48, 47:70)

Nejvíce bodů: Galíčková 15, Světlíková 12, A. Kopecká 8 - Miličová 21, Fraserová 16, Chevaugeonová 13.

Angers - Ragusa Dubrovník 90:42.

Konečná tabulka:

1. Flammes Carolo 6 5 1 550:355 11 2. Angers 6 5 1 483:357 11 3. KP Brno 6 2 4 341:485 8 4. Ragusa Dubrovník 6 0 6 327:504 6