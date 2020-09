Basketbalistky USK čeká v Eurolize jen čtyřčlenná skupina

Mnichov - Basketbalistky USK Praha se po schválení změny formátu nadcházejícího ročníku Evropské ligy utkají ve skupině s Fenerbahce, Lyonem a Gdyní. Původně měla být skupina osmičlenná, FIBA však k úpravám sáhla s ohledem na situaci s koronavirem v Evropě.

Základní skupiny se navíc v rámci zajištění bezpečí hráček a snazší organizace budou hrát po dvou miniturnajích na jednom místě, kde kluby odehrají vždy po třech zápasech. Prvním hracím termínem je 29. listopad až 5. prosinec, druhý se uskuteční od 17. do 23. ledna 2021.

Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky z každé skupiny. Kvůli nabitému kalendáři byl zrušen přesun třetích týmů do Eurocupu. Čtvrtfinále se budou hrát na dva zápasy v jednom dějišti. Závěrečný turnaj Final Four by se pak měl uskutečnit od 14. do 20. března 2021.

FIBA vybírala ze dvou možných formátů. Podle druhé varianty by se po odehrání základní části vytvořily další dvě čtyřčlenné skupiny a v každé by se hrálo o dvě místa na finálovém turnaji. Pro tuto možnost bylo i vedení USK, které se stejně jako další euroligové kluby podílelo na rozhodování o změnách.

Nové rozdělení základních skupin Evropské ligy basketbalistek:

Skupina A: Kursk, Orenburg, Salamanca, Izmit (Tur.)/Miškovec (Maď.).

Skupina B: USK Praha, Fenerbahce Istanbul, Lyon, Arka Gdyně.

Skupina C: Jekatěrinburg, Schio, TTT Riga, Girona/Sepsi (Rum.).

Skupina D: Šoproň, Bourges, Galatasaray Istanbul, Landes (Fr.).