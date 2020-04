Basketbalistky USK by mohly dohrát play off Euroligy na podzim

Mnichov - Přerušená sezona Evropské ligy basketbalistek, ve které USK Praha obhajuje třetí místo, by se mohla na podzim dohrát turnajem pro osm čtvrtfinalistů. O možném pokračování soutěže dnes na svém webu informovala Mezinárodní basketbalová federace (FIBA).

Euroliga byla kvůli pandemii koronaviru do odvolání přerušena v polovině března v průběhu čtvrtfinále, v němž hráčky USK měly nastoupit proti Schiu. Vedení FIBA nyní přišlo s návrhem soutěž dohrát na přelomu září a října turnajem na pro osmičku čtvrtfinalistů.

FIBA o tom nyní bude jednat se zástupci klubů a národních soutěží. Rozhodnutí, jestli se dohraje nejen Euroliga, ale i Evropský pohár mužů a žen, by mělo padnout na konci května. "Shodli jsme se na tom, že nejlepší možností, jak uzavřít sezonu těchto tří soutěží, budou závěrečné turnaje na jednom místě," uvedla FIBA v prohlášení.

Vedení USK se zatím postojem k dokončení Euroligy nezabývalo, protože informaci dostalo teprve dnes. "Je to čerstvá záležitost. Připravují dotazník, kde se nás budou ptát, co bychom chtěli a co bychom nechtěli. Z toho pak udělají nějaký závěr, který předloží vedení FIBA a to rozhodne," řekl ČTK generální manažer klubu Marek Kučera.

"Za sebe si dokážu představit, že budeme rádi, když se udělá nějaký turnaj a bude to třeba příprava na novou sezonu, ale nemyslím si, že by to mělo být nazvané jako dohrávka sezony 2019/20. To prostě tak není," připomněl Kučera, že většina klubů by na dodatečný závěrečný turnaj přijela se zcela jinými týmy, než se kterými se představila v základní části.

Hráčské smlouvy jsou totiž většinou platné jen do léta a poté se kádry obměňují. "Nedokážu si představit, že by se nějaká liga dohrávala s jinými hráčkami, než se kterými se hrálo původně. To mi z filozofického hlediska nepřijde správné," prohlásil Kučera.