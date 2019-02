Polkowice (Polsko) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha sice už mají jistý postup do play off Evropské ligy, přesto dnes mají v závěrečném utkání základní části na hřišti Polkowic o co hrát. V duelu, který je na programu od 19:00, potřebují zvítězit, aby udržely druhé místo ve skupině A za Jekatěrinburgem a měly ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím utkání.

Vyhrát ale potřebují i Polkowice, které nyní drží čtvrtou, poslední postupovou příčku před Orenburgem, a to jen díky lepší vzájemné bilanci. Pokud polský tým prohraje s USK a Orenburg vyhraje nad Schiem, postoupí ruský celek.