První zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek: ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul, 5. března 2019 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková (uprostřed) s hráčkami.

První zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek: ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul, 5. března 2019 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková (uprostřed) s hráčkami. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Basketbalistky USK Praha sehrají v pátek na palubovce Fenerbahce Istanbul druhé čtvrtfinálové utkání Evropské ligy. A pokud český mistr naváže na jednoznačné vítězství 76:54 z domácího zápasu, představí se po dvou letech opět v semifinále.

USK nedal v úvodním duelu soupeři šanci a v průběhu utkání vedl až o 28 bodů. Podle trenérky Natálie Hejkové předvedly hráčky zejména v prvním poločase dokonalý výkon, ale pokud chtějí pomýšlet na postup na závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy soutěže, musí ho zopakovat i v Istanbulu.

"V Turecku nás čeká jiná hra soupeře, který v Praze nehrál dobře a k ničemu jsme ho nepustily. To se ale nemusí opakovat a uvidíme, jak se nám podaří bránit, protože obrana je základ pro rychlý basketbal, který nám sedí," uvedla Hejková. "Pořád je to jen 1:0 a to budu také hráčkám zdůrazňovat," dodala.

Těžké utkání očekává i Kateřina Elhotová, která byla s 15 body nejlepší střelkyní USK v úvodním utkání. "Jejich fanoušci to dokážou hodně vybláznit, plus my budeme po cestování, což organismus taky trochu ovlivní. Ale doufám, že i tam dokážeme vyhrát," prohlásila.

Pražanky nad Fenerbahce vyhrály po třech zápasech. Naposledy se jim podařilo tureckého soupeře porazit před čtyřmi lety v semifinále a následně celou Evropskou ligu ovládly. Tehdy jim k tomu pomohla i česká reprezentantka Kia Vaughnová, která nyní působí právě v istanbulském týmu.

V následujících dvou sezonách po titulu skončil USK vždy v semifinále a nezvládl poté ani zápasy o třetí místo. V minulém ročníku vypadly Pražanky ve čtvrtfinále.

Páteční zápas začne v 17:30, případné třetí utkání by se uskutečnilo 13. března v pražské hale Královka. Vítěz duelu mezi USK a Fenerbahce narazí v semifinále na lepšího z dvojice Dynamo Kursk - Polkowice. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Jekatěrinburg - Riga a Šoproň - Bourges.