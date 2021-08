Basketbalistky USA zdolaly Japonsko 90:75 a triumfovaly na OH posedmé za sebou

Saitama (Japonsko) - Basketbalistky Spojených států amerických ovládly posedmé za sebou olympijské hry. V Saitamě zvítězily nad domácím Japonskem 90:75 a vyhrály devátý z dvanácti turnajů pod pěti kruhy. Pátou zlatou medaili získaly Sue Birdová a Diana Taurasiová, které to dokázaly jako první zástupkyně týmových sportů.

Pro Japonsko je i druhé místo historickým úspěchem, protože dosud nejlépe skončilo na olympiádě v roce 1976 páté. Američanky při každém startu pod pěti kruhy dosáhly na medaili. Triumfovaly v letech 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 a letos, v roce 1976 braly stříbro a v roce 1992 bronz. Na olympiádě v Moskvě 1980 Spojené státy americké stejně jako většina západních mocností kvůli bojkotu chyběly.

Sedmi triumfy v řadě vyrovnaly hráčky USA nejdelší sérii v týmových sportech na olympiádě, kterou předvedli američtí basketbalisté mezi roky 1936 až 1968.

Nejlepší střelkyní šampionek ve finále byla s 30 body Brittney Grinerová, double double si připsala díky 14 bodům a 14 doskokům Breanna Stewartová. Za Japonsko dala 17 bodů Maki Takadaová.

"Ta cesta byla úžasná. Kritici, covid a všechno, čím jsme musely projít, abychom se dostaly ke zlatu. Je to jako třešnička na dortu. Získat sedm zlatých medailí v řadě je skvělé," prohlásila Grinerová a ocenila Birdovou a Taurasiovou. "Je to neuvěřitelné. Každý ví, jak moc vzhlížím k Dianě i k Sue. Jsem pyšná, že mohu být součástí této historie."

Favorizované Američanky, které domácí výběr v základní skupině porazily 86:69, vedly na konci 3. minuty už 10:2 a před polovinou utkání se dostaly i na rozdíl 14 bodů. Největší manko měly Japonky po trojce Jewell Loydové ve 28. minutě, kdy prohrávaly 49:73, ale do konce zápasu porážku zkorigovaly.

Teprve podruhé z posledních sedmi finále nezvítězily Američanky o 20 a více bodů. Nejtěsněji s nimi prohrála v roce 2004 v Aténách Austrálie 63:74.

Pro USA to byla 55. výhra na olympiádě za sebou, naposledy podlehly v roce 1992 v Barceloně v semifinále Společenství nezávislých států. A Birdová s Taurasiovou mohly opět slavit.

"Co se k tomu dá říct? Je to dvacet let obětování. Dát všechno stranou a chtít jen vyhrávat. Není nikdy snadné hrát v týmu, na který je takový tlak, ale tato parta našla cestu k vítězství. Jsem šťastná, že jsme si to jako tým užily," řekla devětatřicetiletá Taurasiová, která zaznamenala sedm bodů, šest doskoků a osm asistencí.

Birdové je 40 let a 296 dnů a stala se první zlatou medailistkou na olympiádě v basketbalu po čtyřicítce. "Je to hodně obětování zůstat dvacet let věrná basketbalu a držet se na vrcholu," prohlásila kapitánka amerického výběru. "Jak je člověk starší, tak poznal, že mohou přijít i neúspěchy. V roce 2006 jsme prohrály," připomněla Birdová semifinálovou porážku z mistrovství světa v Brazílii s Ruskem.

"Když už máte medaili na krku, cítíte se skvěle. Je to v mnoha ohledech úleva," doplnila Birdová a užívala si bezprostřední oslavy. "Tyto okamžiky už se nevrátí. Je to v tento okamžik a dnešní noc se spoluhráčkami, takže si to užijeme. Jakmile odletíme domů, už to takové znovu nebude," dodala Birdová.

"Ignorovaly jsme debaty o pátém zlatu. Chtěly jsme si užít poslední olympiádu a bylo to o týmu. Bylo to ale hodně času na hřišti a odloučení od našich rodin. Prožily jsme to celé my dvě spolu, což je pravděpodobně ještě víc než získané medaile," doplnila Taurasiová, která na dotaz na možný útok na šesté zlato v roce 2024 v Paříži neodpověděla úplně jasně: "Paříž mám ráda," konstatovala.

Výsledky basketbalu žen na OH v Tokiu

USA - Japonsko 90:75 (23:14, 50:39, 75:56)

Nejvíce bodů: Grinerová 30, Wilsonová 19, Stewartová 14 - Takadaová 17, Motohašiová 16, Mačidaová 8.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Japonsko, 3. Francie, 4. Srbsko, 5. Čína, 6. Španělsko, 7. Belgie, 8. Austrálie, 9. Kanada, 10. Korea, 11. Nigérie, 12. Portoriko.