Basketbalistky USA porazily Čínu 83:61 a slaví jedenáctý světový titul

Sydney - Americké basketbalistky porazily ve finále mistrovství světa Čínu 83:61 a získaly čtvrtý titul za sebou. K celkově jedenáctému zlatu dovedla tým trenérky Cheryl Reeveové zejména podkošová hráčka A´ja Wilsonová s 19 body. Premiérový triumf slaví také opory USK Praha Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová. Thomasová nasbírala ve finále pět bodů a devět doskoků, Jonesová dva body a čtyři doskoky. Bronz berou domácí Australanky, které porazily Kanadu 95:65.

"Je to skvělé. Přijely jsme s jasným úkolem a ten jsme splnily. Austrálie byla úžasná. Sice jsem neviděla žádné klokany, ale to nevadí, protože jedeme domů se zlatou medailí," řekla po finále Wilsonová.

Američanky potvrdily bez zraněné Diany Taurasiové nebo Brittney Grinerové, jež si v Rusku odpykává trest vězení za pašování drog, roli favoritek a triumfovaly na šestém z posledních sedmi MS. V Sydney vyhrály všech osm zápasů a na světových šampionátech neprohrály 30 utkání za sebou. V součtu s olympijskými hrami drží na vrcholných akcích sérii 60 duelů bez porážky.

Nejlepší hráčkou Číny byla Li Jüe-žu, jež k 19 bodům přidala 12 doskoků. Asiatky, které hrály finále MS po 28 letech, neuspěly v boji o titul ani při druhém pokusu. Získaly přesto třetí medaili v historii.

Američanky navázaly proti Číně na vítězství ze základní skupiny (77:63). Přestože se jejich soupeřky dostaly v úvodu před necelými 16 tisíci fanoušky krátce do vedení, favoritky brzy převzaly iniciativu. Díky šestnácti bodům Wilsonové si vypracovaly do poločasu dvojciferný náskok. "Byl to těžký zápas, ale to jsme čekaly. Šly jsme do toho naplno a vyhrály," uvedla Thomasová.

Obhájkyně titulu zlomily po přestávce odpor soupeřek a v závěrečné čtvrtině dala trenérka Reeveová prostor hráčkám z lavičky. Nejlepší střelkyně Wilsonová byla vyhlášena také nejužitečnější hráčkou turnaje.

Bronzové Australanky získaly medaili z MS potřetí za sebou. Výhru nad Kanadou zařídila především jednačtyřicetiletá pivotka Lauren Jacksonová, která zaznamenala 30 bodů. V dresu Kanaďanek byla nejlepší střelkyní devatenáctibodová Kia Nurseová.

Australanky sice po semifinálové porážce s Čínou (59:61) nenavázaly na čtyři roky roky staré stříbro, získaly přesto z MS čtvrtou bronzovou medaili a šestou celkově. Na posledních sedmi šampionátech vyšly naprázdno jen v roce 2010, kdy skončily páté. Tehdy je ve čtvrtfinále porazily české reprezentantky vedené Hanou Horákovou.

Jacksonová, která se na palubovky vrátila šest let po konci kariéry, odehrála 43. utkání na MS a vyrovnala historický rekord Brazilky Janeth Dos Santos Arcainové. Čtyřnásobná olympijská medailistka si závěrečného střídání si užívala potlesk téměř deseti tisíc fanoušků v hledišti. "Je to velmi zvláštní okamžik. Fanoušci byli neuvěřitelní a jsou to mé nejlepší chvíle na turnaji," řekla Jacksonová s tím, že to byl zřejmě její poslední zápas v kariéře.

Kanaďanky nevyužily šanci získat první medaili z MS po 36 letech. Na kontě mají stále dva bronzy z let 1979 a 1986.

Finále:

USA - Čína 83:61 (18:13, 43:33, 68.47)

Nejvíce bodů: Wilsonová 19, Plumová 17, Loydová 11 - Li Jüe-žu 19, Wu Tchung-tchung 13, S'-jü Wang 11. Fauly: 14:12. Trestné hody: 11/8 - 10/8. Trojky: 9:5. Doskoky: 37:36.

O 3. místo:

Austrálie - Kanada 95:65 (27:21, 51:43, 71:54)

Nejvíce bodů: Jacksonová 30, Talbotová 16, Blicavsová 12 - Nurseová 19, Fieldsová 12, Achonwaová 10. Fauly: 18:23. Trestné hody: 27/24 - 22/13. Trojky: 7:4. Doskoky: 42:31.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Čína, 3. Austrálie, 4. Kanada, 5. Belgie, 6. Srbsko, 7. Francie, 8. Portoriko, 9. Japonsko, 10. Jižní Korea, 11. Mali, 12. Bosna a Hercegovina.