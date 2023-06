Basketbalistky prohrály na ME vysoko s favorizovanou Belgií

Tel Aviv - České basketbalistky podlehly na mistrovství Evropy v Tel Avivu Belgii vysoko 41:84 a po čtvrteční úvodní výhře nad Itálií (61:58) si připsaly první ztrátu. Belgičanky i podruhé uspěly a mají nakročeno k přímému postupu do čtvrtfinále. Základní skupinu B zakončí český tým v neděli od 17:00 SELČ proti domácímu Izraeli a bude hrát o účast v pondělním osmifinále.

Výhru obhájkyň bronzu z minulého ME v roce 2021 zařídila Emma Meessemanová, která zaznamenala double double díky 24 bodům a 11 doskokům, přidala i šest asistencí. V českém dresu byla nejlepší střelkyní s 11 body Gabriela Andělová.

"Určitě jsme měly i dobré momenty, takže bych nechtěla, aby hodnocení vyznělo negativně. Hrály jsme proti jednomu z nejlepších týmů Evropy, určitě bude mít letos medaili, možná i zlatou. Musíme se dívat dopředu, teď je pro nás zásadní zápas s Izraelem. Máme den volna, takže do něj přijdeme maximálně připravené," řekla novinářům trenérka Romana Ptáčková.

Belgie, která ve čtvrtek na úvod deklasovala i Izrael 108:59, začala utkání devítibodovou šňůrou a první body Češky zaznamenaly až po třech minutách a 32 sekundách díky trojce Petry Holešínské. Na ni navázala úspěšným nájezdem Eliška Hamzová. Po koši s proměněnou šestkou Natálie Stoupalové a trojce Gabriely Andělové sice stáhly ztrátu na 11:13, ale Belgičanky vzápětí opět unikly do devítibodového náskoku.

V průběhu druhé části se Belgičanky vzdálily až na 31:18. Šesti body za sebou sice zkorigovala stav Andělová, jenže Belgičanky do poločasu znovu získaly třináctibodový náskok. Meessemanová se na tom podílela 16 body, osmi doskoky a dvěma asistencemi. V průběhu druhé čtvrtiny se do hry poprvé na turnaji dostala osmnáctiletá Dominika Paurová, která jako pátá po Holešínské, Emmě Čechové, Simoně Sklenářové a Kateřině Zeithammerové debutovala na ME.

"Dopustily jsme se 21 ztrát, které byly dány jejich agresivní obranou. Prvních deset minut mi nepřišly tak agresivní, ale tím, jak jsme se chvíli dokázaly držet, tak Belgičanky přitvrdily hru. Byly agresivnější než my, i když my jsme byly trestané mnohem více. Poslední čtvrtina jestli byla 7:0 na fauly... Nemyslím, že to byl takový rozdíl," prohlásila Ptáčková.

Na začátku druhého poločasu už měla opora Fenerbahce Istanbul Meessemanová double double a náskok Belgičanek po sérii 14:2 narostl na 23 bodů. Po trojce Zeithammerové natáhly Belgičanky na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny patnáctibodovou šňůru a vedly už 68:33. Přerušil ji koš Andělové a stav zmírnila trojka kapitánky Renáty Březinové. Favoritky však dominovaly a slavily výhru o 43 bodů.

"Obrovský rozdíl byl v trestných hodech. My jsme střílely pouze čtyři, soupeřky měly čtrnáct. A pak taky procento trojek, protože jsme nedaly spoustu volných střel, které jsme potřebovaly, abychom se dostaly na 20 nebo 25 bodů. Ale tím, že nepadaly, tak to vyskočilo až na 40," podotkla Ptáčková.

"V poslední čtvrtině dohrávaly tři mladé hráčky, pro které to byly obrovské zkušenosti. Belgičanky předvedly famózní výkon, jsou to hráčky kolem 30 let, už v osmnáctkách byly mistryně Evropy, hrají spolu strašně moc let a na jejich výkonu je to znát. Vědí o sobě, dodržují spacing, jsou silné v podkošovém prostoru, na perimetru. Řekla bych, že nemají slabiny, jsou skvělý tým," dodala Ptáčková.

ME basketbalistek ve Slovinsku a Izraeli:

Skupina B (Tel Aviv):

Česko - Belgie 41:84 (11:20, 26:39, 33:64)

Sestava a body Česka: Stoupalová 7, Vyoralová 6, Holešínská 5, Hamzová 4, Březinová 3 - G. Andělová 11, Zeithammerová 5, Čechová, Paurová, Sklenářová, Šípová.

Nejvíce bodů Belgie: Meessemanová 24, Vanloová 13, Allemandová 12.

Fauly: 19:7. Trestné hody: 4/2 - 14/10. Trojky: 5:8. Doskoky: 31:44.

Tabulka:

1. Belgie 2 2 0 192:100 4 2. Česko 2 1 1 102:142 3 3. Itálie 1 0 1 58:61 1 4. Izrael 1 0 1 59:108 1