Basketbalistky podlehly na úvod ME Rusku 69:73, nepomohlo 24 bodů Hanušové

Štrasburk - České basketbalistky prohrály v úvodním utkání na mistrovství Evropy ve Štrasburku po dramatické koncovce s Ruskem 69:73. Nezabránila tomu ani autorka 24 bodů Alena Hanušová. Vítězky táhla pivotka Maria Vadějevová, která si díky 27 bodům a 16 doskokům připsala double double.

V pátek čeká tým trenéra Štefana Svitka od 20:45 další duel ve skupině D s domácí Francií a v neděli utkání s Chorvatskem. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, celky ze druhých a třetích míst půjdou do kvalifikace play off a pro poslední týmy turnaj skončí.

První koš českého týmu na šampionátu dala po 21 vteřinách Hanušová, ale další po sérii neúspěšných pokusů Svitkova výběru přidala stejná hráčka až na konci čtvrté minuty, kdy snížila na 4:6. V čase 6:38 poprvé od úvodu vrátila Češkám vedení už druhou proměněnou trojkou Kateřina Elhotová a z celkově sedmibodové šňůry byl náskok 14:9.

Rusky ale do konce první čtvrtiny otočily stav na 16:14, jejich šňůru zastavila ziskem a košem na startu druhé desetiminutovky Tereza Vyoralová. Osmibodová série pak poslala český tým do vedení 29:21, Rusky ale stejným způsobem srovnaly krok.

Třináctibodovou šňůru, kterou načaly trojkami Anastasija Šilovová a Marina Goldyrovová, převedly Rusky na přelomu prvního a druhého poločasu a měly náskok 42:33. Zatímco na české straně klíčová pivotka Julia Reisingerová, která se potýká s nataženým tříslem, měla v utkání bilancí jen tří asistencí, žádného bodu a doskoku, Vadějevová poslala Rusko už do jedenáctibodového náskoku.

Rusky povolily českému týmu na chvíli stáhnout ztrátu na šest bodů, ale dlouho si držely bezpečný odstup. V 35. minutě se navíc vyfaulovala Elhotová a český tým přišel o autorku čtyř ze svých osmi trojek v utkání.

Díky šňůře 12:0 Češky 36 sekund před koncem vyrovnaly na 69:69, ale v čase 39:49 rozhodl koš Niny Glontiové. O tři vteřiny později minula trojkový pokus Veronika Voráčková a Vadějevová dvěma šestkami pojistila výhru.

Mistrovství Evropy basketbalistek ve Štrasburku:

Skupina D:

ČR - Rusko 69:73 (14:16, 33:38, 51:60)

Nejvíce bodů: Hanušová 24, Kateřina Elhotová 15, Hejdová, Vyoralová oba 8 - Vadějevová 27, Goldyrevová 11, Musinová 8. Fauly: 17:20. Trestné hody: 12/11 - 12/9. Trojky: 8:6. Doskoky: 35:45.