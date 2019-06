Basketbalistky po velkém obratu porazily na ME Švédsko 71:64

Riga - České basketbalistky po velkém obratu porazily na mistrovství Evropy v Rize Švédsko 71:64 a ve druhém vystoupení v základní skupině B si připsaly první výhru. Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka se dokázaly ve třetí čtvrtině vzpamatovat ze ztráty 17 bodů. V dresu vítězek zazářila 23 body Renáta Březinová.

Ve čtvrtek při vstupu do turnaje Češky proti obhájkyním stříbrných medailí Francouzkám naopak většinu zápasu vedly, přesto podlehly 61:74. Poslední zápas ve skupině je čeká v neděli od 14:30 proti Černé Hoře.

Švédky, které na úvod turnaje porazily Černou Horu 67:51, dobře začaly a po 55 sekundách vedli s pětibodovým náskokem. S koncem první čtvrtiny se podařilo Češkám dotáhnout na 14:14 díky úspěšnému pokusu Březinové. V úvodu druhé části sice Češky díky pětibodové šňůře otočily stav na 19:16, ale následovala i díky trojkám Halvarssonové a Fridy Eldebrinkové osmibodová série soupeře.

A Švédky pak vedení dlouho nepustily. Kvůli ztrátám i nepřesné střelbě Svitkova výběru se na začátku třetí čtvrtiny vyšplhal rozdíl až na 17 bodů (32:49). "Problém byla obrana. Řekli jsme si, že takhle to dál nejde, že to změníme jedině zlepšením obrany a doskakováním. Nastartovali jsme, trefovali jsme střely z venku a roztáhli jsme hru," řekl Svitek.

"V zápasech máme často hluchá místa, kdy jsme schopni dostat desetibodovou šňůru. Ale není snadné s tím něco udělat. Když se nedaří v útoku, tak se prostě musíme vrátit do obrany, abychom nedostávali snadné koše," přidal v rozhovoru s novináři slovenský trenér.

Následně Česky zlepšily nedostatky a dvanáctibodovou šňůrou vykřesaly naději na obrat. Dlouhou pasáž pěti minut a 39 sekund Seveřanek bez bodu ukončila až trojka Drammehové, ale hra už se vyvíjela podle české taktovky. Kapitánka Hejdová dokázala vyrovnat na 52:52.

"V prvním poločase jsme se tam motaly, tak jsme si řekly, že takhle už ne. Řekly jsme si, že je seřežeme, a povedlo se," uvedla Březinová. "Naše kapitánka je taková přívětivá a vůbec nikoho nešikanuje, takže tentokrát byla o přestávce taková ostřejší. Ale všechny jsme věděly, že musíme zabrat. Nabudily jsme se řevem a šlo to," přidala.

Přestože Švédky šly do závěrečné desetiminutovky s jednobodovým náskokem, už se nechytily. Po 27 vteřinách poslední části trojka Kateřiny Elhotové vrátila po dlouhé době Češkám vedení. Seveřanky se nadále praly s těsnou českou obranou i neúspěšnou koncovkou a rozhodující zlom přinesly další tři úspěšné trojky, jedna Štěpánové a dvě Březinové v rychlém sledu, které znamenaly vedení 66:54.

Při chuti hrající Březinová se postarala necelé čtyři minuty před koncem už o třináctibodový náskok, nejvyšší v zápase, a vítězství si přes finiš Švédek Svitkův výběr s přehledem pohlídal. "Hrajeme super, o tom žádná. Pořád se mluví o absencích, ale my jsme z nevýhody udělaly výhodu. Máme skvělý kolektiv, hecujeme se a bojujeme jedna za druhou. To je super," řekla Březinová.

Český tým se díky vítězství výrazně přiblížil postupu do osmifinále, kam projdou celky z druhého a třetího místa ve skupině. "Ještě by bylo dobré v neděli porazit Černou Horu, ale to bude hrozně těžký zápas," řekla Březinová.

Skupina B:

ČR - Švédsko 71:64 (14:14, 30:44, 52:53)

Nejvíce bodů: Březinová 23, Kateřina Elhotová a Štěpánová po 14 - Zahuiová 19, Halvarssonová 12, F. Eldebrinková 11. Fauly: 18:17. Trestné hody: 16/11 - 12/10. Trojky: 8:8. Doskoky: 33:29.

1. ČR 2 1 1 132:138 3 2. Švédsko 2 1 1 131:122 3 3. Francie 1 1 0 74:61 2 4. Černá Hora 1 0 1 51:67 1