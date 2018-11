Praha - České basketbalistky se už v Praze připravují na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy 2019. Tým se sešel kompletní poprvé od února a pod vedením trenéra Štefana Svitka piluje akce, aby hráčky byly co nejlépe nachystané na sobotní duel ve Švýcarsku a následný zápas s Belgií, ve kterých chtějí potvrdit postup na šampionát.

Češky vyhrály všechny čtyři zápasy v kvalifikační skupině a chybí jim jedna výhra, aby si zajistily účast na ME. "Máme skvělou výchozí pozici, ale ještě musíme udělat poslední krok. Ten chceme udělat už ve Švýcarsku," řekl novinářům Svitek.

Kouč má k dispozici téměř nejsilnější výběr. Úvodní tréninky vynechala jen nemocná pivotka Renáta Březinová a až dnes se k týmu připojila Kia Vaughnová. Od středy už se newyorská rodačka zapojí do tréninků.

Na obnovení souhry má tým jen několik dní, proto trenér Svitek hráčky na tréninku řádně driluje a při nacvičování akcí hlasitě opravuje každou chybu. "Pro trenéra je to těžké, je minimum času. Děvčata jsou navíc ráda, že se zase po dlouhé době vidí, a než začnou naplno myslet na basketbal, tak utečou dva dny," upozornil.

"Trénujeme naplno, dvakrát denně. Tréninky jsou náročné, každý pohyb se dělá naplno, protože máme málo času a musíme se plně koncentrovat na vše, co trenér řekne. Máme pět dní na to se naučit všechny signály, takže při nácviku musíme vše plnit podle pokynů," popsala pivotka Alena Hanušová.

Podle ní by ale neměl být problém znovu najít týmovou souhru z předchozí fáze kvalifikace. "Není to jako v klubu, kde se s novými hráčkami půl roku sehráváme. My se s holkama známe několik let, víme, co od sebe čekat," dodala hráčka USK Praha. "Je super parta, pod trenérem Svitkem se nám dobře pracuje, bilance 4:0 mluví za všechno. Teď to jen dokončit," přidala Romana Hejdová.