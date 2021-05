Basketbalistky na úvod přípravy na ME podlehly Švédsku 50:62

Praha - České basketbalistky prohrály v Praze na Královce v úvodním přípravném utkání na červnové mistrovství Evropy se Švédskem 50:62. Tým kouče Štefana Svitka se dlouho trápil ve střelbě a zlepšil se až v závěrečné čtvrtině, kdy dal 20 bodů. Nejlepší střelkyní domácích byla Julia Reisingerová s 11 body, za vítězky se dařilo dvojčatům Eldebrinkovým - Elina dala 16 bodů a Frida 15.

"Udělali jsme hodně chyb a měli špatnou úspěšnost střelby. Bylo tam hodně nasazení z naší strany, ale i v obraně jsme udělali spoustu školáckých chyb a soupeř nás snadno přehrával. Máme hodně na čem pracovat," řekl trenér Svitek.

Šestý tým předloňského evropského šampionátu po vyrovnaném stavu 8:8 unikl do náskoku osmibodovou šňůrou mezi 6. a 7. minutou a po první čtvrtině už vedl 21:12. Devíti body se na tom podílela Frida Eldebrinková a sedmi Elina.

Ve druhé čtvrtině úvodní snaha snížit manko ztroskotala na střeleckém výpadku Svitkova týmu. Od koše Julie Reisingerové v čase 13:14 na 18:25 se dočkal až za čtyři minuty a devět sekund, když Alena Hanušová snížila na 20:30. Jenže po následné trojce Elleny Nyströmové, koši a proměněnému trestném hodu Fridy Eldebrinkové byl rozdíl už 16 bodů.

Do poločasu Češky ztrátu snížily a na přelomu prvního a druhého zase čekaly téměř čtyři minuty na úspěšné zakončení. Jenže v bodově chudé třetí čtvrtině, kterou český tým prohrál 6:8, domácí hráčky v součtu nedosáhly na další sedmibodový příspěvek Eliny Eldebrinkové. Úspěšný pokus Romany Hejdové na 26:40 a Renáty Březinové na 28:43 dělilo dokonce pět minut a pět sekund.

Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny domácí tým přeci jen neúspěchy ve střelbě prolomil. Ve 35. minutě na 22. pokus zlomila české prokletí v trojkových pokusech Kateřina Elhotová, vzápětí na ni navázala Hejdová a ztráta se snížila na osm bodů. Švédky ale odpověděly, a přestože poslední čtvrtinu prohrály, udržely si bezpečný náskok.

"To, že jsme se netrefili zpoza trojky, to se stane. Ale přeci jen je to pořád reprezentace, tak by člověk chtěl, abychom dávali alespoň dvojtakty s větší úspěšností Soupeř podobné šance proměňoval, někdy i s kontaktem, což my jsme nedokázali. Musíme si zvyknout, že se hraje tvrdě a agresivně. Když se daří v útoku, tak i v obraně se chce hráčkám víc, tady to bylo vidět. Takové trápení v útoku na morálce nepřidá,“ uvedl Svitek.

V sobotu odehraje český tým další přípravu se Švédkami od 13:00 za zavřenými dveřmi a příští týden v pátek a v sobotu bude opět v Praze na Královce hostit Bělorusko. Generálkou budou duely se Slovenskem 10. a 11. června. Evropský šampionát se bude hrát od 17. do 27. června ve Štrasburku a Valencii, Svitkův tým čeká ve Francii Rusko, domácí reprezentace a Chorvatsko.

ČR - Švédsko 50:62 (12:21, 24:37, 30:45)

Nejvíce bodů: Reisingerová 11, Hanušová 9, Březinová 8 - E. Eldebrinková 16, F. Eldebrinková 15, Ekhová 10. Fauly: 16:15. Trestné hody: 7/6 - 15/10. Trojky: 2:10. Doskoky: 47:48.