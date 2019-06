Basketbalistky na ME končí už v základní skupině

Riga - České basketbalistky na mistrovství Evropy prohrály 57:70 s Černou Horou a turnaj pro ně skončil už v základní skupině. Aby mohl výběr trenéra Štefana Svitka pomýšlet na postup, musel dnes v Rize buď zvítězit, nebo prohrát maximálně o jedenáct bodů.

Bez ohledu na výsledek večerního duelu Švédsko - Francie skončí český tým v tabulce skupiny B poslední. V jeho neprospěch hovoří jak porážka ve vzájemném utkání s Černohorkami, tak skóre v případné minitabulce s dnešním soupeřem a Švédskem.

Vstup do zápasu reprezentantkám vůbec nevyšel. První tři minuty nedokázaly skórovat, rychle prohrávaly 0:11 a už v první čtvrtině narostla jejich ztráta na 13 bodů, což by pro ně znamenalo vyřazení. Ani ve druhém dějství se Češky nevyvarovaly střeleckého výpadu a po čtyřminutovce bez koše šly do kabin za stavu 24:39 a s hrozbou konce v turnaji.

Ve třetí části sice vyrovnaly hru, ale další velký obrat jako proti Švédsku, s kterým ještě ve třetí čtvrtině prohrávaly už o 17 bodů a přesto vyhrály, nepřišel. Soupeřky měly převahu hlavně pod košem a skoro polovinu posledního dějství navíc tým dohrával bez obou pivotek Renáty Březinové a Kamily Štěpánové.

Češkám ještě svitla naděje 97 sekund před koncem, kdy byl místo úspěšného tříbodového pokusu Glory Johnsonové odpískán útočný faul a stav zůstal 57:64. Jenže právě Johnsonová se nakonec stala hrdinkou utkání.

Nejdříve proměnila oba trestné hody, a když trefila Krakovičová podobně jako v řadě dobrých českých střeleckých pozic jen obroučku, zařídily Černé Hoře postupový náskok Božica Mujovičová a právě naturalizovaná Američanka, která v utkání zazářila 27 body.

V první půli se navíc vůbec nedařilo obvyklé střelkyni Kateřině Elhotové a tým střelecky táhla pouze kapitánka Romana Hejdová s 16 body. Naopak Černá Hora se vedle Johnsonové mohla opřít i o Milicu Jovanovičovou a Mujovičovou (obě 19 bodů).

Výsledky Mistrovství Evropy basketbalistek v Rize:

Skupina B:

ČR - Černá Hora 57:70 (11:20, 24:39, 38:51)

Nejvíce bodů: Hejdová 16, Kateřina Elhotová 11, Karolína Elhotová 9 - Johnsonová 27, Jovanovičová a Mujovičová obě 19. Fauly: 19:16. Trestné hody: 8/6 - 18/12. Trojky: 5:8. Doskoky: 31:44.

Tabulka:

1. Francie 2 2 0 162:114 4 2. Černá Hora 3 1 2 174:212 4 3. ČR 3 1 2 189:208 4 4. Švédsko 2 1 1 131:122 3