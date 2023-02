Basketbalistky mohou udělat další krok k ME, v Praze hostí Irsko

Praha - České basketbalistky mohou ve čtvrtečním utkání s Irskem v Praze na Královce udělat další krok k patnácté účast na evropském šampionátu za sebou. Pokud zvládnou roli favoritek, mohly by si pak svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové dovolit v neděli proti Nizozemsku k postupu i prohrát maximálně o čtyři body. Zápas s Irskem začne v 17:00.

Češky jsou po výhrách v listopadu 2021 v Dublinu nad Irskem 70:54 ještě pod bývalým koučem Štefanem Svitkem a loni v listopadu v Almere nad Nizozemskem 71:66 ve skupině I po vyloučení Běloruska stoprocentně úspěšné. Nizozemky mají dvě výhry ze tří zápasů.

"Irky mají oproti prvnímu zápasu dvě nové hráčky, které patří do pětice šestice hráček, které jsou nejvíce na hřišti a jsou tam znát. A když jsem viděla jejich poslední zápas s Nizozemskem, tak to nebylo nic jednoduchého, Nizozemky prohrávaly i o dvacet a více bodů a měly co dělat, aby utkání otočily," řekla novinářům Ptáčková a zmínila Bridget Herlihyovou ze švédského klubu Marbo a Orlu O'Reilyovou z australského Waverley Falcons.

"Irky mají vymezené území vyloženě zabetonované, hrají hodně do těla a ani neřeší následné rotace. Je to až někdy nahodilé, ale prostě nechtějí dostat koš zpod koše. Takže když Nizozemky zápas otáčely, musely se trefovat z dlouhé vzdálenosti. Bez dobré střely z dálky se proti nim dá těžko jednoduše vyhrát," prohlásila Ptáčková.

Své svěřenkyně připravuje na to, že budou muset absolvovat tvrdé souboje. "Jsou (Irky) velmi urputně a houževnatě hrající tým. Vůbec neřeší, jestli to bude faul nebo se někdo zraní. Musíme být připraveny, že to bude bolet, ale hlavně musíme hrát chytře," řekla Ptáčková.

Na lavičce národního týmu absolvuje domácí soutěžní premiéru. Loni v červnu v Trutnově vedla tým v přípravě ve dvou duelech proti Polsku, z nichž druhý byl navíc neveřejný. "Vůbec to nevnímám, beru to tak, že premiéru už mám za sebou. Ale třeba po zápasech změním názor," uvedl s úsměvem Ptáčková, která první soutěžní duel koučovala v Almere.

Soustředí se hlavně na cíl, kterým je postup na červnový EuroBasket v Izraeli s Slovinsku. "Je to samozřejmě těžší s mladším týmem všechno zvládnout, je to hodně i o hlavě. Ale věřím jim a bylo by super, kdybychom se tam dostaly. Byly by to super zkušenosti. A kdyby to nevyšlo, tak si domluvíme přípravné zápasy, aby zkušenosti získaly jinde," dodala ke generační obměně reprezentace bývalá dlouholetá trenérka mládežnických výběrů.

Střelkyně Petra Holešínská z Grand Canarie nebude mít podle svých slov ze španělské ligy problém přivyknout si na hru Irek. "Myslím, že teď ve Španělsku jsem si na tvrdý styl zvykla. Tam je to taky tak, že pokud neteče krev, tak se nepíská faul," prohlásila Holešínská.

"Ale určitě to bude těžké. Když tým hraje takhle, tak se tomu občas přizpůsobíme a hrajeme taky tak trošku škaredě. Ale samozřejmě je to tým, který musíme porazit. Snad to dáme," řekla Holešínská.

Při absenci zdravotně indisponované pivotky Julie Reisingerové ze Salamanky bude podle ní o to důležitější úspěšná střelba z dálky. "Na nás budou hrát trochu jinak. Budeme se víc soustředit na rozehrávačky. Uvidíme, jak budou hrát a jak se s tím popasují," dodala Holešínská.