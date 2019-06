Basketbalistky hned v úvodu ME čekají vicemistryně z Francie

Riga - České basketbalistky ve čtvrtek vstoupí do mistrovství Evropy a hned v úvodu je čeká ostrý test. Výběr trenéra Štefana Svitka v prvním utkání základní skupiny v Rize nastoupí proti obhájkyním stříbrných medailí z Francie.

Reprezentace do Lotyšska odcestovala bez několika zraněných opor, přesto hráčky netají, že i s oslabeným výběrem by si chtěly na turnaji zajistit místo v olympijské kvalifikaci, kam postoupí šest nejlepších týmů z šampionátu. "Myslím, že je reálné, abychom se do šestky dostaly," řekla Kateřina Elhotová.

Trenér Svitek je však hlavně kvůli absencím pivotky Kii Vaughnové, rozehrávačky Petry Záplatové, nejlepší střelkyně kvalifikace Aleny Hanušové a hvězdy finále španělské ligy Julie Reisingerové zdrženlivější. "Samozřejmě klíč šampionátu známe, ale žádné vzdušné zámky si nestavíme. Rádi bychom prošli ze skupiny, všechno další bude nad plán," prohlásil.

Ze skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále pouze vítěz, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Aby však český tým mohl pomýšlet na přesun do Bělehradu, kde se budou čtvrtfinále i zápasy o umístění hrát, musí se vyrovnat především s absencí podkošové sestavy, což bude hned proti Francii klíčové.

"Nemáme typického pivota, což Francouzky mají a hrají to přes ně. Musíme si pomáhat, nenechat je dát lehké koše, a když bude nejhůř, tak faulovat a pokoušet se je zdvojovat," přidala Tereza Krakovičová. "Už jsme viděly video, navíc většinu hráček známe. Dvě holky od nás hrajou ve Francii a Val (Valériane Ayayiová) nastupuje za USK Praha," dodala.

Výhodou českého týmu, který ve skupině narazí ještě na Švédsko a Černou Horu, by naopak měla být rychlost. "Nemáme kromě Kačky (Kateřiny Elhotové) nějakého hráče, který by dával každý zápas 20 bodů. Takže to musíme dohnat něčím jiným a to je rychlost a tvrdá obrana," uvedla Karolína Elhotová.

"Já bych ještě přidala, že si stoupneme jedna za druhou, a když jedna nebude stíhat, tak ji nahradí jiná. Cítím semknutost týmu a myslím, že tam máme i něco víc než jen pracovní vztah, ale jsme i velké kamarádky a to je hrozně důležité pro fungování na hřišti. Věřím, že tím to můžeme urvat," přidala Kateřina Elhotová.

Zápas ve čtvrtek začne ve 14:30 a český tým se mimo jiné pokusí ukončit šest zápasů trvající neúspěšnou sérii s Francií. Tohoto soupeře basketbalistky naposledy porazily v základní skupině ME 2005, kde nakonec Češky získaly titul.