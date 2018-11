Fribourg (Švýcarsko) - České basketbalistky si zajistily účast na mistrovství Evropy v roce 2019. Po vítězství 88:53 ve Švýcarsku vedou kvalifikační skupinu G s pěti výhrami z pěti zápasů a o postup už nemohou přijít ani v případě středeční porážky v závěrečném duelu v Belgii. Pak by byly mezi šesti nejlepšími týmy na druhých místech.

Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka si zahrají mezi evropskou elitou potřinácté za sebou. Chyběly jen při rozdělení Československa v roce 1993, kdy vybojované místo v kvalifikaci obsadily Slovenky.

V roce 2005 Češky šampionát vyhrály, loni v domácím prostředí skončily jedenácté. Příští rok se ME uskuteční na přelomu června a července v Srbsku a Lotyšsku.

"Česko patří na mistrovství Evropy a jsem ráda, že jsme se tam udržely a doufám, že tím to pro nás nekončí," řekla kapitánka Kateřina Elhotová. "Splnili jsme cíl, který jsme měli. Jsme spokojení, že vedeme skupinu, i když nás čeká ještě těžký zápas v Belgii, ale ten naštěstí z pohledu postupu už nebude nic řešit. Šli jsme od zápasu k zápasu, každý byl pro nás klíčový a vyšlo z toho pět výher," radoval se trenér Svitek.

Češky ve Švýcarsku potvrdily roli favoritek. V první čtvrtině s nimi ještě domácí hráčky držely krok, ale na začátku druhé části odstartovala Karolína Elhotová povedenou pasáž (14:2), po které Češky odskočily až na rozdíl 20 bodů a zápas kontrolovaly.

Trenér Svitek mohl rozložit zátěž na celý tým a pošetřit síly opor na zápas v Belgii, kde se bude hrát o prvenství ve skupině. První minuty v soutěžním utkání za národní tým si připsala i Sarah Beránková.

Nejlepší střelkyní byla Karolína Elhotová s 20 body. K tomu přidala čtyři doskoky, čtyři asistence i čtyři zisky a byla nejužitečnější hráčkou utkání. Její starší sestra Kateřina přidala 15 bodů, Alena Hanušová 16 a rozehrávačka Lenka Bartáková, jež dirigovala hru v klíčové pasáži ve druhé čtvrtině, se blýskla 10 asistencemi.

"Vyhrály jsme o 30 bodů a byl to jednoznačný zápas, i když byl soupeř pro nás takový nevyzpytatelný. Ale zvládly jsme to v klidu," řekla Kateřina Elhotová. "Zápas s Belgií sice už nic neřeší, ale i tam budeme chtít předvést dobrý výkon. Nesmíme k tomu přistoupit laxně, mohly bychom dostat bodovou nálož. Budeme si chtít udržet čest a zakončit to s dobrým pocitem," dodala ke středečnímu zápasu.

Kvalifikace basketbalistek o mistrovství Evropy 2019:

Skupina G:

Švýcarsko - ČR 53:88 (19:23, 30:46, 43:67)

Nejvíce bodů: Simioniová 13, Giroudová 12, Ghaliová 8 - Karolína Elhotová 20, Alena Hanušová 16, Kateřina Elhotová 15. Fauly: 8:14. Trestné hody: 2/2 - 10/8. Trojky: 5:10. Doskoky: 28:43.

19:30 Německo - Belgie.

Tabulka:

1. ČR 5 5 0 374:259 10 2. Belgie 4 3 1 334:228 7 3. Německo 4 1 3 239:328 5 4. Švýcarsko 5 0 5 257:389 5