Basketbalistky chtějí slavit postup na ME výhrou nad Dánskem

Istanbul - České basketbalistky mohou v sobotu vybojovat účast na čtrnáctém mistrovství Evropy za sebou. K okamžité jistotě hned na hřišti potřebují svěřenkyně trenéra Štefana Svitka posledního soka kvalifikace Dánsko v "bublině" v Istanbulu porazit. Pokud by se jim to nepodařilo, musely by čekat na překvapivou porážku Itálie s Rumunskem, případně by pak potřebovaly mít alespoň pátou nejlepší bilanci mezi celky na druhých místech v devíti kvalifikačních skupinách.

Český tým loni v listopadu v Rize porazil Dánky 84:64 a i s ohledem na čtvrteční vítězství nad Rumunskem 100:52 a porážku Seveřanek s Itálií 55:101 je jasným favoritem. Dánsko už je navíc bez šance na účast na červnovém ME ve Španělsku a Francii, kam se vedle pořadatelských zemí už kvalifikovaly Belgie, Srbsko, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Slovinsko.

"Musíme být co nejaktivnější, hrát svoji hru a zápas kontrolovat. Taková taktika by měla platit snad v každém zápase. Nikdy nevíme, jak se zápas vyvine. I kdyby se to tahalo, tak musíme zůstat koncentrovaní a převzít rytmus zápasu," řekl trenér českých basketbalistek Štefan Svitek.

Jeho tým má při případné bodové shodě s Itálií lepší skóre ze vzájemných zápasů, což by Češkám zaručilo první místo. Porážka s Dánkami a pád na druhé místo by mohl být komplikací, protože by se mu v takovém případě započítaly do tabulky s osmičkou dalších zemí dvě výhry a dvě porážky. Jelikož jsou tři skupiny tříčlenné, započítávají se do ní výsledky jen mezi prvním třemi celky.

Svitek se s hráčkami ale soustředí na úspěch v sobotu na hřišti. "Navzdory tomu, že Italky vyhrály vysokým rozdílem a Dánky hrají podobně jako v minulé bublině, tak si musíme dát pozor. Dánky hrají za každého stavu, neustále hrají svůj basket a nikdy se nevzdávají. Proti Rumunkám hrají rychlejší, agresivnější hru, při které se víc běhá," řekl Svitek.

Opět si přeje koncentrovaný a stoprocentní vstup do utkání, jaký se povedl proti Rumunsku, nad nímž Češky po první čtvrtině vedly 32:8. Svitek varoval, že minulý souboj s Dánskem nebyl tak snadný, jak by napovídal konečný dvacetibodový rozdíl.

"Bylo to do poločasu vyrovnané a celkem vysoké skóre. Potřebujeme zlepšit obranu, více přistupovat k hráčkám, protože všechny umí najet i vystřelit za tři body včetně vysokých hráček. Musíme eliminovat jejich nejlepší hráčky," uvedl slovenský kouč.

Oporou soupeře je zejména Maria Jespersenová, která působí ve španělské lize v Leganes a s 20 body na utkání je pátou nejlepší střelkyní celé kvalifikace. "Jespersenová je klíčová postava družstva, ale vidím tam více hráček, které nám mohou škodit. Musíme si dát pozor i na hráčky přicházející z lavičky, protože každá je schopná trefit trojku, což ukázaly v prvním poločase proti nám i v zápase s Itálií," dodal Svitek.

Chybět bude proti Dánsku rozehrávačka Michaela Matušková, která si po srážce se spoluhráčkou Veronikou Voráčkovou poranila koleno. V zápasové nominaci nejsou křídelnice Beáta Adamcová a Veronika Šípová, jež proti Rumunsku debutovala v národním týmu. Na rozdíl od úvodního duelu se zařadily na soupisku rozehrávačky Petra Záplatová, Michaela Krejzová a Eliška Mircová.

Duel začne ve 13:00 SEČ v přímém přenosu programu ČT Sport.