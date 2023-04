Basketbalistky Chomutova slaví v lize historický bronz

Hradec Králové - Basketbalistky Chomutova slaví zisk bronzových medailí v lize. Historický úspěch severočeského klubu vybojovaly Levhartice ve čtvrtém utkání série o třetí místo v Hradci Králové, který vyhrály 74:58. Chomutov zvítězil celkově 3:1 na zápasy. Na zisku rozhodujícího bodu se jedinečným výkonem podílela Najai Wynnová-Pollardová, autorka 27 bodů a 23 doskoků.

Hradci Králové se v minulém utkání povedlo na pátý pokus poprvé v sezoně Chomutov porazit a oddálit konec série a nadějně vstoupily Východočešky i do druhého domácího duelu. Úvodní čtvrtinu vyhrály 20:11, ale to bylo jejich maximum. Hostující tým ještě do poločasu skóre otočil a soupeře už před sebe ve zbytku utkání nepustil.

Americká křídelní hráčka Wynnová-Pollardová i ve čtvrtém utkání série zaznamenala double double a jako první hráčce v sezoně se jí to povedlo s čísly většími než dvacet. Pět dní před 26. narozeninami si navíc připsala i deset získaných faulů, což dává dohromady netradiční triple double, tedy výkon s třemi ukazateli s dvojcifernými hodnotami. Spoluhráčka Valentýna Kadlecová nastřílela 17 bodů, v poraženém týmu byla nejlepší střelkyní Alena Hanušová s 14 body.

O 3. místo v play off basketbalové ligy žen - 4. zápas: Hradec Králové - Chomutov 54:78 (20:11, 29:35, 45:51) Nejvíce bodů: Hanušová 14, Zeithammerová a Effangová po 10 - Wynnová-Pollardová 27, Kadlecová 17, Fučíková 8. Konečný stav série: 1:3.