Basketbalistky čeká rozhodující souboj o ME, v neděli hostí Nizozemsko

Ilustrační foto - Česko - Irsko, utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2023 basketbalistek, 9. února 2023, Praha. Zleva Bridget Herlihy z Irska, česká reprezentantka Eliška Hamzová. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - České basketbalistky mohou v neděli oslavit patnáctý postup na mistrovství Evropy za sebou. V závěrečném utkání kvalifikace nastoupí proti Nizozemsku a k účasti na červnovém šampionátu v Izraeli a Slovinsku mohou i prohrát maximálně pětibodovým rozdílem. Zápas v Praze na Královce začne v 18:00.

"O těch bodech určitě nebudeme vůbec mluvit. Jdeme do toho jako do každého jiného utkání, že chceme zvítězit. Vím, že to bude nesmírně těžké," řekla trenérka Romana Ptáčková, která si loni v listopadu odbyla na lavičce národního týmu v Almere proti Nizozemsku při výhře 71:66 soutěžní premiéru.

Do kvalifikace vstoupil tým ještě o rok dříve v Praze porážkou 60:66 s Běloruskem a pod bývalým koučem Štefanem Svitkem také předloni v listopadu vyhrál v Dublinu nad Irskem 70:54. Bělorusko bylo stejně jako Rusko loni v říjnu kvůli účasti na válečném konfliktu na Ukrajině vyloučeno a po rozhodnutí FIBA Europe ze skupiny I postoupí jen vítězky.

Český tým udělal další krok čtvrteční výhrou nad Irskem 74:57. Na ME chyběl naposledy v roce 1993 v italské Perugii, kam se kvalifikovalo ještě bývalé Československo, ale jako nástupnická reprezentace se tam představily Slovenky.

Ptáčkové v závěrečném boji o Eurobasket chybí ze zdravotních pivotka Julie Reisingerová ze Salamanky. Na výhře v Nizozemsku se opora národního týmu podílela 19 body, sedmi doskoky a jednou asistencí. "Mají pod košem opravdu zkušené hráčky a my tady hodně postrádáme Julii Reisingerovou, která byla v Holandsku naprosto famózní a rozdílový hráč. Tohle bude asi nejtěžší úkol ji společně nahradit," uvedla Ptáčková.

Naopak soupeřkám se po listopadové absenci vrací rozehrávačka tureckého Mersinu Laura Corneliusová. Dlouhodobě mají mimo hru zraněnou pivotku ZVVZ USK Praha Emese Hofovou. Oproti loňskému listopadu je v nominované dvanáctce Richelle Van Der Keijlová z Milána, která v sezoně 2019/20 hrála za Slavii a Žabiny Brno.

"Bude to úplně jiný zápas než proti Irsku. Holandsko je jiný tým a velmi zkušený. Vrací se jim do hry zkušená euroligová rozehrávačka Corneliusová, takže myslím, že tenhle zápas bude hlavně o zkušených hráčkách, co za sebou něco mají," uvedla Ptáčková, která ve čtvrtek dala prostor i debutantkám Emmě Čechové a Dominice Paurové.

"Holandsko má trochu výhodu, že hraje jen jeden zápas a může se připravit jen na něj. Pro nás je to těžší, ale když chcete, tak to ubojujete. Ta motivace je velká. Chceme jet na Evropu," prohlásila kapitánka Renáta Březinová.

Češky, nebo Nizozemky zaujmou jedno z pěti volných míst na červnovém turnaji. Vedle pořádajících Izraele a Slovinska už si zajistily účast z kvalifikace obhájkyně triumfu z roku 2021 ze Štrasburku a Valencie Srbky, vicemistryně Francouzky, bronzové Belgičanky i Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Černá Hora, Turecko a Řecko.