Basketbalistky čeká rozhodující souboj o ME proti Nizozemsku

Ilustrační foto - Česko - Irsko, utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2023 basketbalistek, 9. února 2023, Praha. Zleva Bridget Herlihy z Irska, česká reprezentantka Eliška Hamzová. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - České basketbalistky mohou dnes oslavit patnáctý postup na mistrovství Evropy za sebou. V závěrečném utkání kvalifikace nastoupí proti Nizozemsku a k účasti na červnovém šampionátu v Izraeli a Slovinsku mohou i prohrát maximálně pětibodovým rozdílem. Zápas v Praze na Královce začne v 18:00.

"O těch bodech určitě nebudeme vůbec mluvit. Jdeme do toho jako do každého jiného utkání, že chceme zvítězit. Vím, že to bude nesmírně těžké," řekla trenérka Romana Ptáčková, která si loni v listopadu odbyla na lavičce národního týmu v Almere proti Nizozemsku při výhře 71:66 soutěžní premiéru.

Český tým udělal krok k postupu čtvrteční výhrou nad Irskem 74:57. Na ME chyběl naposledy v roce 1993 v italské Perugii, kam se kvalifikovalo ještě bývalé Československo, ale jako nástupnická reprezentace se tam představily Slovenky.