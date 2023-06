Basketbalistky čeká proti Maďarsku boj o semifinále ME i olympijskou kvalifikaci

Lublaň - České basketbalistky čeká po úterním přesunu z Tel Avivu do Lublaně ve čtvrtek od 12:15 na mistrovství Evropy souboj o postup do semifinále s Maďarskem. Vítězky si navíc zajistí účast v kvalifikaci na olympijské hry v Paříži v příštím roce. Tým trenérky Romany Ptáčkové díky pondělní výhře nad Řeckem 79:76 ukončil čekání na účast ve čtvrtfinále od roku 2013. Mezi nejlepší čtveřicí byly reprezentantky na kontinentálním šampionátu ještě o dva roky dříve.

Vítězky budou hrát v sobotu semifinále s úspěšnějším ze souboje mezi Španělskem a Německem. Poražené se s horším z této dvojice utkají o 5. až 8. místo a budou mít šanci bojovat nadále o olympijskou kvalifikaci, do které se dostane pořádající Francie a dalších pět nejlepších týmů turnaje.

Maďarky, které útočí na ME na první semifinále od roku 1997, vyhrály skupinu D. V té začaly vítězstvím nad Slovenskem (89:67), následně prohrály s Tureckem (68:69) a nakonec porazily Srbsko (81:75). Češky se opět budou potýkat s podkošovou převahou soupeře, neboť Maďarky mají k dispozici i 208 centimetrů měřící Bernadett Határovou.

"Už jsme na to celkem zvyklé. Doufám, že jsme něco natrénovaly v těch utkáních. Ale já bych to takhle nezjednodušovala, protože síla Maďarska je určitě v tom, že celá pětice je nesmírně nebezpečná," řekla Ptáčková. "Mají velmi dobrý perimetr, hráčky skvěle hrají jedna na jedna. Ať je to Dubeiová, Leliková, které jsou nejen dobré střelkyně, ale jsou nesmírně rychlé, skvělé rozehrávačky, které mají obrovský přehled. Nebezpečná je celá hra Maďarska, o to to bude složitější," prohlásila česká trenérka.

Důležitá pro český tým opět bude střelba z dálky. "To tak máme každé utkání. Pokud se nám zadaří z trojek, můžeme takového soupeře zaskočit. Pokud se střelba z dálky nedaří, tak nemáme bohužel tolik bodů z vymezeného území. I protiútoků tady není tolik, protože samozřejmě ty útoky jsou kvalitní a soupeř tolik ztrát nevyprodukuje," uvedla Ptáčková.

S Maďarskem se české basketbalistky utkaly naposledy v červnu 2019 v přípravě v Praze a vyhrály 65:58. Na ME mají za sebou dva vzájemné souboje. V roce 2001 ve francouzském Gravelines český tým vyhrál 57:55 po prodloužení a před šesti lety v Hradci Králové podlehl 70:74.

V úterý basketbalistky po přesunu z Izraele odpočívaly a v Areně Stožice pro téměř 12.500 diváků poprvé trénovaly dnes po poledni. "Když se řekne, že přeletíme speciálem, tak to vypadá hodně jednoduše, ale vstávaly jsme před čtvrtou hodinou ranní a den byl opravdu celý rozbitý. Byla z toho i velká únava. Doufám, že to včera holky dospaly. Měly volný den, jen jsme sledovaly utkání Slovensko - Německo. Dnes už mi přišly na tréninku, že jsou připravené jak mentálně, tak fyzicky," prohlásila Ptáčková.

Trénink neabsolvovala křídelnice Veronika Voráčková, která v prvním poločase duelu s Řeckem odstoupila kvůli problémům s kotníkem. Nohu si zranila v generálce proti Slovensku, vynechala první dva zápasy na ME a hrála až proti Izraeli. "Je to zhruba tam, kde to bylo před utkáním s Izraelem, takže zase až zítřejší předzápasová rozcvička ukáže, jestli bude schopná na sto procent nastoupit," řekla Ptáčková. Voráčková dnes oslavila 24. narozeniny a po obědě dostala dort.

Proti Řecku měla potíže i rozehrávačka Eliška Hamzová, ale zápas dokončila. "Myslím, že bude v pořádku," uvedla trenérka.

Duel se hraje jako první ve čtvrtfinálovém programu po poledni, ve skupině B v Tel Avivu si české basketbalistky brzký zápas vyzkoušely už proti Belgii. Ptáčková v tom problém nevidí. "Uzpůsobily jsme dnešní den tak, abychom si vynahradily ten ranní trénink," podotkla.

Pokud její tým uspěje, bude mít jistou účast v olympijské kvalifikaci. V opačném případě o ni bude dál bojovat. "Je to možná fráze, ale jdeme krok za krokem a vůbec nepřemýšlíme, jestli je to teď o kvalifikaci o olympiádu. My už jsme si tady hodně splnily, ale jsme samozřejmě na druhou stranu nabuzení v tom pokračovat dál. Ale ti soupeři jsou už tak kvalitní, že v každém utkání jsou favoritem," řekla Ptáčková.

Osmnáctiletá pivotka Emma Čechová přiznala, že bude před zápasem opět bojovat s nervozitou. "Já jsem nervózní jak pes. Přípravné zápasy jsem neřešila, ale jak jsme na Evropě, tak je to horší. Snažím se s tím bojovat. Zápas od zápasu je to lepší a lepší," řekla Čechová.

Proti Řecku zaznamenala první body na turnaji a dala jich hned sedm. Teď bude čelit Maďarkám. "Mají skvělé střelkyně a jejich útoky jsou hodně dlouhé, takže v obraně musíme vyřešit hlavně tohle. Klíč bude mít skvělou obranu a jako v ostatních zápasech být agresivní," dodala Čechová.