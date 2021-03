Basketbalistky čeká na ME Francie, Rusko a Chorvatsko

Ilustrační foto - Utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek: Česká republika - Rumunsko, 17. listopadu 2019 v Praze. České hráčky se radují z vítězství. Zcela vpravo je Kateřina Elhotová, která rozhodla utkání v poslední vteřině.

Ilustrační foto - Utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek: Česká republika - Rumunsko, 17. listopadu 2019 v Praze. České hráčky se radují z vítězství. Zcela vpravo je Kateřina Elhotová, která rozhodla utkání v poslední vteřině. ČTK/Šimánek Vít

Valencie - České basketbalistky se na červnovém mistrovství Evropy utkají v základní skupině D ve Štrasburku s domácí Francií, Ruskem a Chorvatskem. Rozhodl o tom dnešní los ve Valencii, kde turnaj vyvrcholí. V případě úspěchu se tam svěřenkyně trenéra Štefana Svitka budou stěhovat na semifinále či zápasy o konečné umístění.

Český tým byl před losem v Národním muzeu ve španělském městě nasazen do třetího koše spolu s Běloruskem, Černou Horou a Tureckem, na které tak nemohl v základní skupině narazit. Vytažen byl až jako poslední a přiřadil se do skupiny k domácím finalistkám posledních čtyř kontinentálních šampionátů a Rusku, poté tuto trojici doplnilo Chorvatsko.

Souboj s Francií si Češky zopakují z minulého ME 2019, kde na úvod v Rize prohrály 61:74. Nakonec skončily na turnaji na předposledním 15. místě. Francouzky dokráčely počtvrté v řadě do finále, kde v Bělehradě nestačily na Španělsko a nenavázaly na triumfy z let 2001 a 2009.

Soutěžní duely s Ruskem se českému výběru dlouho vyhýbaly a ve Štrasburku se tak mohou snažit o odvetu ze semifinálovou porážku z ME v Lodži z roku 2011. S Chorvatskem se utkal Svitkův výběr předloni v červnu v Piešťanech v generálce na ME a vyhrál 79:59. Na Euru se oba týmy utkaly v roce 2013 ve jiném francouzském městě Trélazé a Češky zvítězily v základní skupině 74:68.

Turnaj se bude hrát od 17. do 27. června. Dvě skupiny a dvě čtvrtfinále budou hostit Štrasburk i Valencie, kde se bude od semifinále i zápasy o 5. až 8. místo pokračovat.

Los ME basketbalistek 2021 ve Španělsku a Francii

(17. až 27. června):

Skupina A (Valencie): Švédsko, Bělorusko, Španělsko, Slovensko.

Skupina B (Valencie): Černá Hora, Itálie, Srbsko, Řecko.

Skupina C (Štrasburk): Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Belgie, Turecko.

Skupina D (Štrasburk): Francie, Rusko, Česká republika, Chorvatsko.