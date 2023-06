Basketbalistky čeká na ME boj o osmifinále s domácím Izraelem

Tel Aviv - České basketbalistky budou v neděli na mistrovství Evropy v Tel Avivu od 17:00 SELČ bojovat v závěrečném utkání v základní skupině B s domácím Izraelem o postup po pondělního osmifinále. Po výhře nad Itálií (61:58) a vysoké porážce s Belgií (41:84) mají svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové dobře rozdané karty, aby obsadily druhé místo a měly lepší nasazení před soubojem o čtvrtfinále s jedním týmem ze skupiny A, kde jsou Španělsko, Řecko, Lotyšsko a Černá Hora.

Izrael prohrál s Belgií 59:108 a s Itálií 68:88. Šanci na postup má jen za předpokladu, že při porážce Itálie s favorizovanou Belgií vyhraje o 12 bodů či v případě jakékoli vítězství, pokud uspěje Itálie. Belgie s Itálií se utkají od 14:15 SELČ, takže před utkáním Česka s Izraelem bude o postupových propočtech jasno.

"Mají pár individualit. Výborné tři hráčky na perimetru a jednu silnou pod košem. Myslím si, že máme na to je nejen porazit, ale klidně i přejet, protože si myslím, že naše agresivní a nátlaková obrana a rychlý přechod do protiútoku by jim nemusela sedět. Musíme se vyrovnat hlavně s jejich kombinovanou zónou a osobkou. Všechno přebírají velké i malé, to bude pro nás asi v útoku největší oříšek," řekl novinářům asistent trenérky Ptáčkové Martin Bašta.

Český tým má jasný cíl zakončit skupinu výhrou a pojistit si tak druhé místo za předpokladu, že nevyhraje Itálie. V opačném případě by i vítězství stačilo jen na třetí pozici. "Dívaly jsme se na zápasy, které tady odehrály. Bude to hodně specifický soupeř, ale pokud chceme hrát osmifinále, možná i něco víc, tak musíme soupeře jako Izrael porazit. Atmosféra bude těžká pro mladý tým, abychom ji unesly. Pravděpodobně bude plná hala, ale doufám, že to zvládneme. Chceme si jít za vítězstvím," uvedla rozehrávačka Eliška Hamzová.

"Čekám, že to bude hodně tvrdý zápas, protože pro nás i pro ně to bude šance postoupit ze skupiny. Vím, že hrají drsný basket, mají rychlé protiútoky i střely za tři body. Vím, že to bude hodně těžké, ale musíme na to jít plné sil a s čistými hlavami. Věřím, že vyhrajeme," připojila křídelnice Veronika Šípová.

V případě porážky Itálie může českému týmu stačit k postupu do osmifinále i prohra o 11 bodů. "My jako trenéři s tím asi nějakým způsobem můžeme počítat, ale do zápasu určitě nemůžeme jít s tím, že tam máme nějaký polštář. Musíme hrát, abychom vyhráli a kontrolovali zápas. Samozřejmě když to dojde do nějaké koncovky, tak budeme vědět, že tam něco takového je, takže potom si to asi v nějakém timeoutu můžeme říct," prohlásil Bašta.

"Teoreticky je super to vědět, ale určitě bych se na to nespoléhala. Vůbec bych si to nepřipouštěla a šla tam s tím, že jdeme vyhrát a žádná jiná varianta není," dodala Šípová.

V pátek odehrály Češky zápas s Belgií už po poledni, takže po dvou zápasech ve dvou dnech měly dlouhý čas na regeneraci. "Včera odpoledne i dneska dopoledne jsme měly volno. Vyrazily jsme na pláž, holky se šly koupat, já se jen koukala z povzdálí. Vyrazily jsme ven z basketbalové bubliny trošku odfrknout po včerejším nevydařeném zápase," prohlásila Hamzová, kterou před turnajem trápilo nachlazení a bolesti v krku.

"Už se cítím líp, včera to na mě po druhém zápase trochu dolehlo. Byla jsem hodně unavená, ale vyspala jsem se z toho a zítra už to bude zase dobré," řekla Hamzová. Volný den proto přivítala. "I za normálních okolností pomůže, teď ještě dvojnásobně," dodala.

Dnešní odpolední trénink absolvovala i Veronika Voráčková, která kvůli zranění kotníku z generálky v Praze proti Slovensku do turnaje ještě nezasáhla. O jejím případném startu se bude rozhodovat až v neděli.