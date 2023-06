Basketbalistky budou hrát s Německem o olympijskou kvalifikaci

Lublaň - České basketbalistky po čtvrteční hořké čtvrtfinálové porážce od Maďarska budou v sobotu na mistrovství Evropy hrát s Německem ve skupině o 5. až 8. místo a zápas bude hodně důležitý. Vítězky si zajistí účast v kvalifikaci na olympijské hry v Paříži v příštím roce, poraženým tato možnost naopak unikne. O účast pod pěti kruhy si zahrály Češky naposledy v roce 2012 a z turnaje v Ankaře se pak dostaly do Londýna. Pro omlazený tým trenérky Romany Ptáčkové s nejnižším věkovým průměrem na turnaji 24 let by to byl velký úspěch. Zápas začne v Lublani ve 12:00 SELČ.

"Byla by to skvělá příležitost ke sbírání dalších zkušeností. Už tady jich získaly hodně a bylo by dobré v tom pokračovat. Ale Německo je velmi těžký soupeř. Sice v přípravě jsme ho porazily, ale to ještě byly bez pěti hráček, které tady jsou," řekl novinářům asistent trenérky Ptáčkové Petr Treml.

S Německem se Češky utkaly před měsícem v přípravě v Istanbulu a vyhrály 56:51. "Asi ten největší problém, který nás bude čekat, je výška na perimetru, protože hrajou hráčky plus 185 (centimetrů) na čtyřech pozicích. Budeme se s tím muset vypořádat. Nejen s Gülichovou pod košem, ale i hráčky na pozicích 2 a 3 budou mít výškovou převahu proti našim křídlům," doplnil Treml.

Němky skončily v základní skupině C v Lublani druhé po porážce s Francií (50:58) a výhrách nad Slovinskem (66:62) a Velkou Británií (62:61). V osmifinále porazily Slovensko 79:69 a ve čtvrtfinále podlehly Španělsku 42:67. Češky naproti tomu sehrály s Maďarskem v boji o semifinále vyrovnanou bitvu a po sudími chybně otočeném autu před vítězným košem v posledních sekundách se musely vyrovnat s křivdou.

"Těch zpráv o té nespravedlnosti bylo hodně, ale naším úkolem je se s tím nějakým způsobem vypořádat. To utkání se hrálo čtyřicet minut. Samozřejmě se probírají poslední vteřiny. Je to smutné, ale my víme, že chyb jsme za těch předešlých 38, 39 minut udělali také dost. Škoda, že jsme si nechali toho soupeře tolik utéct. Samozřejmě bylo blízko k té pohádce a senzačnímu otočení a ve chvíli, kdy vám to neumožní trošičku chyba někoho jiného, tak to o to mrzí víc," prohlásil Treml.

Realizační tým se bude snažit basketbalistky maximálně nachystat na další klíčový duel. "Rozhodne o tom, jestli budeme úspěšní a vybojujeme si místo v olympijské kvalifikaci, což si myslím, že je obrovský úspěch. Před mistrovstvím Evropy to asi málokdo očekával. Teď k tomu máme blízko a byla by škoda si to zkazit nějakým špatným nastavením hlavy," podotkl Treml. "Náš úkol je pomoct holkám nastavit hlavy tak, aby v sobě našly fyzické síly," dodal.

Hráčky se snaží vytěsnit, že mohly být v bojích o medaile i v olympijské kvalifikaci. "Ono to ještě dneska pořád bolí, ale musíme se zvednout a připravit se na zítra. Je pořád o co bojovat," prohlásila rozehrávačka Eliška Hamzová. Na naplnění cíle v podobě možnosti hrát o účast v Paříži mají druhý a poslední pokus. "To je obrovská motivace. Kdyby nám to řekl někdo před turnajem, tak bychom si myslely, že je to pro nás nedosažitelné. Němky nehrály nic moc se Španělkami, tak uvidíme, snad se nám to podaří ubojovat. Olympiáda je hrozně moc. Řekněme, že na EuroBasket se podívá hodně hráček, ale kolik z Evropy se jich podívá na olympiádu. Je to obrovský dětský sen nás všech, který bychom si rády splnily," uvedla Hamzová.