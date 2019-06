Basketbalistky budou hrát na ME proti Černé Hoře o postup

Riga - České basketbalistky v neděli čeká na mistrovství Evropy v Rize poslední zápas v základní skupině. Pokud výběr trenéra Štefana Svitka nad Černou Horou zvítězí, zajistí si bez ohledu na výsledek druhého utkání Francie - Švédsko místo v osmifinále.

Reprezentantky se k play off, ve kterém by je v lotyšské metropoli čekal druhý, nebo třetí tým skupiny A, přiblížily díky pátečnímu vítězství nad Švédskem. Se Seveřankami přitom ještě na začátku třetí čtvrtiny prohrávaly o 17 bodů, po velkém obratu ale nakonec vyhrály 71:64.

Češky se také můžou opřít o výkon z prvního zápasu, ve kterém proti Francii dlouho sahaly po senzační výhře, ale vicemistryním Evropy nakonec podlehly 61:74. "Musíme se ale vyvarovat hluchých pasáží, ve kterých jsme schopní dostat šňůru deseti bodů. Ale je těžké na to najít recept," řekl Svitek.

"Shodly jsme se na tom, že naše hra není založená na útoku, ale na obraně. A když nám něco nespadlo vepředu, tak jsme se potom vracely rozhozené a nekoncentrované. To nás sráželo dolů a kvůli tomu jsme dostávaly snadné koše," přidala rozehrávačka Lenka Bartáková.

Češky můžou do osmifinále, které se bude hrát v úterý, za určitých okolností projít, i kdyby s Černou Horou prohrály. Jejich ztráta by ale musela být maximálně 11 bodů a současně by Francie musela porazit Švédsko. "Hodně jsme se přiblížili našemu cíli. Ale když nám nevyjde zápas s Černou Horou, nemusíme postoupit," varoval Svitek.

Na posledním, nepostupovém místě skončí český tým v případě, že Černé Hoře podlehne o 12 a více bodů a Švédsko prohraje s Francií. V minitabulce vzájemných zápasů s Černou Horou a Seveřankami by pak reprezentantky měly nejhorší skóre.

Zápas začne v neděli ve 14:30 SELČ a Černá Hora, kterou vede bývalá trenérka USK nebo Brna Jelena Škerovičová, bude usilovat o první výhru na šampionátu. Švédsku totiž podlehla 51:67 a Francii 53:88. V jediném dosavadním soutěžním utkání s Českou republikou hráčky z Balkánu na mistrovství Evropy v roce 2015 vyhrály 71:52.