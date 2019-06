Basketbalistkám na ME budou chybět Hanušová i Vaughnová

Praha - V konečné nominaci českých basketbalistek na mistrovství Evropy chybějí pivotka Kia Vaughnová z Fenerbahce i Alena Hanušová z USK Praha, která byla v kvalifikaci nejlepší střelkyní národního týmu. Obě hráčky mají zdravotní potíže.

Český tým tak na šampionát, jehož základní skupinu odehraje v Rize, odcestuje bez několika opor. Kvůli zraněním totiž nemohl trenér Štefan Svitek počítat s rozehrávačkou Petrou Záplatovou ani s nejlepší hráčkou finále španělské ligy Julií Reisingerovou.

Zatímco Hanušová si v přípravném utkání s Maďarskem obnovila zranění kolena, Vaughnová se k nelibosti trenéra do přípravy ani nezapojila. "Papír nebo e-mail snese všechno. Já jsem jí několikrát volal a ani jednou mi to nevzala. Pouze po agentce vzkázala, že má po sezoně zdravotní potíže," řekl novinářům Svitek.

České basketbalistky nyní čekají dva poslední přípravné zápasy v Piešťanech proti Slovensku a Chorvatsku. Do mistrovství Evropy pak vstoupí příští týden ve čtvrtek zápasem proti vicemistryním z Francie a ve skupině je čekají ještě Švédsko a Černá Hora. Do čtvrtfinále, které už by se hrálo v Srbsku, postoupí pouze vítěz skupiny, druhý a třetí tým čeká osmifinále

Nominace českých basketbalistek na mistrovství Evropy:

Beáta Adamcová (Žabiny Brno), Lenka Bartáková (KP Brno), Renáta Březinová (Toruň/Pol.), Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová, Tereza Vyoralová (všechny USK Praha), Romana Hejdová (Landes/Fr.), Tereza Krakovičová (Nymburk), Renata Pudláková (Keltern/Něm.), Kamila Štěpánová (Bretaň/Fr.), Klára Vojtíková (Hradec Králové), Veronika Voráčková (Syracuse/USA).