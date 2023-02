Basketbalistka Grinerová podle ESPN podepsala smlouvu s Phoenixem

Phoenix (USA) - Americká basketbalistka Brittney Grinerová se po desetiměsíčním věznění v Rusku vrátí v letošní sezoně na palubovky zámořské ligy WNBA. Podle serveru ESPN podepsala dvaatřicetiletá pivotka roční smlouvu se svým dosavadním klubem Phoenix Mercury. Soutěžní sezona začne ve Spojených státech amerických v květnu.

Grinerová strávila nedobrovolně v Rusku deset měsíců od únorového zatčení na moskevském letišti. Zadržena byla kvůli nálezu náplní do elektronické cigarety obsahujících konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení a v listopadu byla přesunuta do trestanecké kolonie v Mordvinsku zhruba 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Domů se dostala 8. prosince po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Už tehdy Grinerová avizovala, že se chce k basketbalu vrátit. Působit bude nadále ve Phoenixu, který z ní v roce 2013 udělal jedničku draftu a v němž strávila všech dosavadních devět sezon. V roce 2014 s týmem Mercury ligu vyhrála, dvakrát byla osminásobná účastnice Utkání hvězd nejlepší střelkyní soutěže (2017 a 2019). S americkou reprezentací vyhrála olympijské turnaje v Riu de Janeiro i Tokiu, je také dvojnásobnou mistryní světa a čtyřnásobnou vítězkou Evropské ligy s Jekatěrinburgem.

Phoenix zahájí novou sezonu 19. května duelem s Los Angeles Sparks.