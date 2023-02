Basketbalistka Grinerová podepsala roční smlouvu s Phoenixem

Phoenix (USA) - Americká basketbalistka Brittney Grinerová bude po desetiměsíčním věznění v Rusku pokračovat v kariéře ve WNBA v dresu Phoenixu. Se svým dosavadním klubem podepsala roční smlouvu, oznámilo vedení Mercury.

"Je to skvělý den pro nás všechny, když můžeme oznámit, že Brittney Grinerová podepsala smlouvu s Mercury na letošní rok. Chyběla nám každý den," uvedl generální manažer klubu Jim Pitman v prohlášení. "Tohle je mimořádný podpis a výjimečný den," dodal.

Phoenix vstoupí do nové sezony WNBA 19. května na hřišti Los Angeles Sparks.

Dvaatřicetiletá Grinerová byla před rokem zatčena na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Domů se dostala začátkem prosince po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Už tehdy Grinerová avizovala, že se chce k basketbalu vrátit. Phoenix z ní v roce 2013 udělal jedničku draftu a v klubu strávila všech dosavadních devět sezon. V roce 2014 s týmem Mercury ligu vyhrála, dvakrát byla osminásobná účastnice Utkání hvězd nejlepší střelkyní soutěže (2017 a 2019). S americkou reprezentací vyhrála olympijské turnaje v Riu de Janeiro i Tokiu, je také dvojnásobnou mistryní světa a čtyřnásobnou vítězkou Evropské ligy s Jekatěrinburgem.