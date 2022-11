Basketbalistka Grinerová byla v Rusku přeložena do trestanecké kolonie

Moskva - Americká basketbalistka Brittney Grinerová byla v Rusku přeložena do trestanecké kolonie. Oznámili to dnes její právníci s konstatováním, že nemají povědomí o jejím přesném místě pobytu. Dvaatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog poté, co policie v únoru na moskevském letišti našla v jejích zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Na konci října soud zamítl její odvolání.

"Naše klientka byla 4. listopadu přepravena z vazební věznice, v které byla od chvíle zadržení, do kolonie běžného režimu, aby si tam odpykala trest," uvedl v prohlášení tým jejích zástupců. "V tuto chvíli nemáme žádné informace o aktuálním místě jejího pobytu, ani o tom, kde má být umístěna," sdělili právníci Maria Blagovolinová a Alexander Bojkov.

Zatčením Grinerové v době napjatých vztahů mezi USA a Ruskem kvůli invazi na Ukrajině se zabývali nejvyšší představitelé obou států. Spekulovalo se o tom, že dvaatřicetiletá basketbalistka by se mohla stát součástí výměny vězňů. Tisková mluvčí Bílého domu Karin Jeanová-Pierreová nyní zopakovala, že vláda Spojených států učinila ruské straně "významnou nabídku".