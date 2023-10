Basketbalistka Březinová přiletěla s dalšími evakuovanými Čechy z Izraele

Praha - Basketbalistka Renáta Březinová se po řadě komplikací vrátila domů z Izraele. Bývalá reprezentační kapitánka přiletěla v noci na dnešek s dalšími zhruba 40 evakuovanými Čechy, pro které vyslala vláda letadlo do Tel Avivu. V minulých dnech se hráčka, která teprve nedávno zamířila za angažmá do izraelské Ramly, marně snažila odletět běžnou linkou ze země, v níž byl po útoku palestinských radikálů vyhlášen válečný stav.

"Jsem šťastná, unavená, vyčerpaná," řekla Březinová po příletu na vojenském letišti v pražských Kbelích serveru iDNES.cz. "Jsem ráda, že jsem doma. Izraelci jsou na to zvyklí, děje se to tam často. I spoluhráčky mě uklidňovaly, že je to v pohodě, ale když létají rakety a schováváte se v krytu, v pohodě to není. Největší strach jsem měla, abych se dostala domů," uvedla basketbalistka.

"V letadle domů. Jeden z nejlepších dnů na světě. Děkuji!" napsala předtím na instagramu při odletu z Tel Avivu.

Za klub z Ramly ani nestihla nastoupit. Třiatřicetiletá pivotka, která po červnovém mistrovství Evropy ukončila reprezentační kariéru, do Izraele vyrazila za dalším zahraničním angažmá. V minulosti působila v Itálii, Polsku, Belgii, Maďarsku, Turecku a Francii.

Už v pondělí přiletěl z Izraele fotbalista Ondřej Bačo, který hraje za Hapoel Jeruzalém. Bývalému obránci Zlína se povedlo sehnat letenky pro sebe i manželku. Do Izraele se chce vrátit, řekl serveru TN.cz.

"Snažím se být optimista a věřím, že situace se do 14 dnů znovu uklidní a že to bude opět bezpečná země. Alespoň natolik bezpečná, abychom se s manželkou mohli vrátit. Pokud tomu tak nebude a válka bude trvat déle, tak by nám musela se smlouvami pomoct FIFA. Pak bych byl otevřený všem možnostem," uvedl Bačo. Izraelské sportovní soutěže jsou v současnosti přerušeny.