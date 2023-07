Basketbalisté získali pod koučem Ocampem první výhru, porazili Jordánsko 80:79

Viana do Castelo (Portugalsko) - Čeští basketbalisté zakončili přípravný turnaj v Portugalsku těsným vítězstvím nad Jordánskem 80:79 a vybojovali pod novým trenérem Diegem Ocampem první triumf. Národní tým táhl kapitán Vojtěch Hruban, který zaznamenal 21 bodů. Soupeři nestačilo ani 19 bodů Fadího Ibrahima. Reprezentaci čeká před srpnovou olympijskou předkvalifikací ještě příští týden turnaj v Brně.

Česku se podařilo na turnaji ve Viana do Castelo částečně napravit předchozí porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a Portugalskem (79:91). Reprezentanti se musejí během léta obejít bez omluvených opor Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvína či Patrika Audy. V Portugalsku nehráli ani Vít Krejčí, Martin Peterka, Jaromír Bohačík a James Karnik, kteří by se měli připojit později.

Výběr trenéra Ocampa zaznamenal v utkání sice první body, soupeř ale od stavu 9:10 nastřílel devět bodů za sebou a vývoj otočil. Také díky sedmi bodům Rondaeho Jeffersona vyhrálo Jordánsko první čtvrtinu 25:20. Potíže se třemi fauly měl tou dobou pivot Šimon Puršl.

Ve druhé čtvrtině se národní tým dlouho hledal v útoku a Jordánsko díky úspěšné tříbodové střelbě získalo několikrát dvojciferný náskok. Závěr půle ale vyšel českému výběru, který díky pěti bodům v posledních 24 vteřinách stáhl manko na rozdíl pěti bodů (38:43). Střeleckým lídrem byl s deseti body Richard Bálint, v jordánském výběru se dařilo jedenáctibodovému Ibrahimovi.

Češi se museli po přestávce obejít Ondřeje Hanzlíka, který se v závěru první půle zranil. Přesto jim úvod třetí části vyšel a díky bodové sekvenci 12:3 vývoj otočili. Národní tým měl ale poté potíže s fauly a Jordánsko i díky trestným hodům získalo zpět drobný náskok. Kouč Ocampo navíc dostal druhou technickou chybu a utkání místo něj dokončil na lavičce asistent Luis Riera.

Martin Kříž trojkou v závěrečných vteřinách snížil a Češi vstupovali do závěrečné čtvrtiny s dvoubodovou ztrátou (61:63). Díky zlepšené obraně a trefám Hrubana a Sehnala vedli tři a půl minuty před koncem 79:73. V emotivním závěru se jim ale nepodařilo skórovat a Jordánsko snížilo na 80:79. Závěrečný Ibrahimův pokus v posledních vteřinách už ale do koše nespadl a národní tým mohl slavit.

Basketbalisté budou pokračovat v přípravě příští týden. Od 4. do 6. srpna je čeká turnaj v Brně, kde se utkají s Argentinou a Belgií. Do předkvalifikace o OH 2024 vstoupí v Tallinnu 12. srpna.

Přípravný turnaj basketbalistů ve Viana do Castelo (Portugalsko):

Česko - Jordánsko 80:79 (20:25, 38:43, 61:63)

Sestava a body Česka: Hruban 21, Sehnal 12, Kříž 10, Svejcar, Kozák oba 2 - Bálint 16, Böhm 8, Hanzlík 3, Půlpán, Puršl, Švec všichni 2, M. Svoboda.

Nejvíce bodů Jordánska: Ibrahim 19, Jefferson 18, Abbas 10.

Fauly: 26:22. Trestné hody: 18/14 - 33/24. Trojky: 14:7. Doskoky: 36:35.