Basketbalisté zahajují přípravu na kvalifikaci o MS, v nominaci je i Satoranský

Praha - I s oporami Tomášem Satoranským, Ondřejem Balvínem či Patrikem Audou zahájí čeští basketbalisté přípravu na klíčové třetí kvalifikační okno o postup na mistrovství světa v příštím roce. Tým kouče Ronena Ginzburga vyzve nejprve 1. července doma Bosnu a Hercegovinu, o tři dny později uzavře základní část zápasem na hřišti Litvy. Pro postup ze čtyřčlenné skupiny musí Češi skončit mezi prvními třemi, zatím jsou čtvrtí.

Fotogalerie

"Nejsme v příliš lehké situaci. Nezáleží to jen na nás, ale věřím, že když oba zápasy vyhrajeme, postoupíme. Pokud získáme jedno vítězství, máme také stále dobrou šanci," řekl Ginzburg na dnešní tiskové konferenci.

Trojice Satoranský, Balvín, Auda se vrací do národního týmu takřka po roce. Všichni tři hráči naposledy reprezentovali vloni v červenci na olympijských hrách, kam se Češi probojovali po 41 letech. Satoranský pak strávil sezonu v NBA, Balvín s Audou zase v Japonsku. Odtud je na předchozí kvalifikační zápasy nepustila tamější koronavirová opatření.

"Ze všech kvalifikačních oken máme teď k dispozici nejsilnější tým. Je to ale zrádné, protože všichni hráči teprve skončili sezonu. Čekají nás zápasy proti dvěma silným týmům, musíme si však věřit," uvedl Ginzburg.

V předběžné sedmnáctičlenné nominaci je i Jaromír Bohačík ze Štrasburku nebo David Jelínek z Andorry. Ti zasáhli do první části kvalifikace, ve druhé ale chyběli. Oba laborovali v minulých měsících se zraněními.

"David se zranil v našem listopadovém utkání s Litvou a trvalo dlouho, než se z toho dostal. Posledních osm nebo devět zápasů za Andorru už ale hrál a zkusíme ho zapojit. Také Boči měl nějaké potíže a uvidíme, jak mu půjdou tréninky. Jsem však rád, že je tady," podotkl Ginzburg. Konečnou nominaci bude tvořit dvanáct hráčů.

V týmu nejsou rozehrávač Vít Krejčí, který se zotavuje po operaci kolena, a Jan Veselý, jenž v pondělí úspěšně uzavřel v dresu Fenerbahce Istanbul sezonu a získal turecký titul.

Českým reprezentantům zatím patří v kvalifikační skupině poslední čtvrté místo. V oslabené sestavě prohráli v listopadu v Bosně a Hercegovině (90:97) a poté nestačili ani doma na Litvu (66:74). V únoru podlehli v Bulharsku 70:79, následně však stejného soupeře porazili před vlastními fanoušky 83:80.

I tak si mohou zajistit postup už po prvním hracím dnu. Potřebují k tomu porazit Bosnu a Hercegovinu o 14 a více bodů a zároveň nesmí Bulharsko doma zdolat Litvu. "Tlak na to postoupit do další fáze tu je. Do kvalifikace jsme vstupovali s tím, že chceme jít dál. Situace není ideální, máme ale dva zápasy, můžeme se připravit lépe než předchozí okna a věřím, že to zvládneme," řekl Bohačík.

Nominace českých basketbalistů na třetí kvalifikační okno o MS

(1.-4. července 2022):

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), Ondřej Sehnal (Braunschweig/Něm.), Viktor Půlpán (Brno), Tomáš Vyoral (Pardubice),

křídla: Vojtěch Hruban, Lukáš Palyza, (oba Nymburk), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.), David Jelínek (Andorra/Šp.), Tomáš Kyzlink (Bamberg/Něm.), Richard Bálint (Brno), David Böhm (USK Praha),

pivoti: Martin Kříž, Luboš Kovář (oba Nymburk), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Gunma/Jap.), Martin Peterka (Braunschweing/Něm.), Jan Zídek (Pepperdine/NCAA).