Basketbalisté zahájí předkvalifikaci o OH v sobotu proti domácím Estoncům

Tallinn - Duelem s domácím Estonskem vstoupí čeští basketbalisté v sobotu v Tallinnu do předkvalifikace o olympijské hry v Paříži a duel bude zároveň soutěžní premiérou pro nového trenéra Diega Ocampa. Nástupce Ronena Ginzburga má s obměněným a omlazeným kádrem na kontě čtyři porážky z pěti přípravných zápasů.

Utkání s Estonskem začne v 15:00 SELČ a ve skupině A první fáze bojů o účast pod pěti kruhy čeká český tým ještě v neděli zápas s Izraelem a v úterý se Severní Makedonií. První dva celky postoupí do semifinále, v kterém se utkají v Gliwicích s úspěšnými týmy ze skupiny B, kterou tvoří domácí Polsko, Portugalsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina. Do kvalifikace postoupí pouze vítěz finále.

"Máme za sebou dobrou přípravu, abychom od soboty byli v co nejlepší formě. Já se za těch několik prvních týdnů dozvěděl hodně o fungování federace i národního týmu. A určitě jsem nepřišel, abych říkal, že jsem tu teď šéf. Mým úkolem je pomoct hráčům, aby se zlepšovali a byli maximálně konkurenceschopní. Jsem velmi vděčný a zároveň hrdý, že máme šanci se účastnit této první fáze kvalifikace o olympiádu," uvedl Ocampo.

Na turnaji ve Vianě do Castelo utrpěl s týmem porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a domácím Portugalskem (79:91) a dočkal se výhry jen nad Jordánskem (80:79). V Brně pak podlehl Argentině (87:101) a Belgii (73:75).

"Zlepšovali jsme se na každodenní bázi, každým tréninkem i zápasem, za což jsem rád. Leckdy má člověk tendenci dívat se jen na výsledky, ale to není dobré. Někdy můžete různé věci ve hře dělat špatně, přesto vyhrajete, a jindy naopak dobře a prohrajete. To je teď náš případ. Nejdůležitější ze všeho ale je připravit se nejlepším možným způsobem na sobotní zápas s Estonskem," podotkl Ocampo. Soupeře považuje za favorita první fáze předkvalifikace. "My budeme cílit na to, abychom v zápase hráli po celých čtyřicet minut bez propadů. To je naprosto zásadní, být v útoku i obraně celý zápas konzistentní," prohlásil Ocampo.

V turnaji podle něj může rozhodovat i skóre, protože soupeře považuje za vyrovnané. "V této fázi jsou všechny týmy velmi unavené po přípravě, takže uvidíme, jak bude vypadat začátek turnaje, což je někdy klíčové, a jak dokážeme kontrolovat emoce. Je totiž důležité, pokud třeba prohrajete, o kolik bodů to bude. To bude naprosto zásadní, protože jde o turnaj, kde se počítá každý bod. Proto bude v utkáních tak důležité udržet konzistenci a neztratit soustředění bez ohledu na vývoj skóre," uvedl Ocampo.

Do soutěžních zápasů se snaží ještě tým oproti přípravě vyladit. Chce zlepšit obranu. "Krok za krokem to jde nahoru, ale ještě to není ta top úroveň. Jde hlavně o týmové bránění. Když budeme mít konzistentní obranu, návrat do ní, krytí jeden na jednoho a budeme proaktivní, navíc s dobrým doskakováním a bráněním pick and rollu, budeme už na velmi dobré úrovni," konstatoval Ocampo.

Kapitán Vojtěch Hruban očekává těžký zápas. "Estonci mají hodně mladý tým. Jsou to všechno kluci, kteří začínají kariéru, ale zároveň už se dostali do dobrých týmů. Jsou tam tři čtyři lidi z (španělské ligy) ACB, jeden z italské liga. Je vidět, že budou hodně aktivní, budou hodně běhat a presovat. My musíme hrát chytře a vyrovnat se jim agresivitou, protože bez toho nemáme šanci. Jsou to ještě neznámá jména, ale za pár let se o nich bude vědět a můžou udělat docela nějakou slušnou díru do Evropy," prohlásil Hruban.