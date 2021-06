Basketbalisté začnou boj o olympiádu duelem s Tureckem

Victoria (Kanada) - Duelem proti Turecku vstoupí čeští basketbalisté ve čtvrtek ve 4:35 SELČ v kanadské Victorii do boje o olympijské hry v Tokiu. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga se proti celku se čtyřmi akvizicemi z NBA pokusí navázat na úspěšný výsledek z mistrovství světa v Číně v roce 2019, kde v základní skupině v Šanghaji vyhráli 91:76 a zajistili si postup do osmifinále.

"Turecko je velice dobrý tým. Má zkušené hráče, některé z NBA. Myslím, že jsou atletičtější než my. Je to vybalancovaný tým, který má všechno, ale já věřím, že my víme, jak proti nim hrát. Známe je, oni nás a uvidíme na hřišti," řekl na tiskové konferenci před startem turnaje kouč Ginzburg.

Turci budou spoléhat na hráče NBA Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Utahu, Furkana Korkmaze z Philadelphie a Ömera Faruka Yurtsevena z Miami. "Myslím, že je to aktuálně padesát na padesát. Nejsou favorité, stejně jako nejsme my. Spíš to beru tak, že se utkáváme spolu a budeme dva týmy s jiným složením, ale jádro zůstává. Když jsme s nimi hráli na mistrovství světa, byli oni velcí favorité, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Teď je to vyrovnané a otevřené pro obě strany," prohlásil pivot Ondřej Balvín.

"Je to o tom, jak se na to připravíme. Tím, že jsme dlouho pospolu, bude nám chybět Vojta (Hruban), ale zase máme Honzu (Veselého), dynamika se mění, ale chemie zůstává stejná a mentalita taky. Chceme jít a porazit každého," doplnil Balvín, který v Šanghaji přispěl k výhře 17 body a 11 doskoky.

V pátek ve stejném čase čeká český tým v základní skupině B ještě Uruguay a na postup do play off bude potřeba minimálně jednou vyhrát. Ze skupiny A postoupí dva z trojice Kanada, Řecko, Čína. Cesta na olympiádu povede přes výhru v semifinále i ve finále.

"Ti soupeři jsou úžasní, soupisky vypadají šíleně, ale cestovali jsme velkou dálku, takže se budeme chtít poprat, abychom jeli ještě dál. Nebál bych se toho," prohlásil křídelní hráč Jaromír Bohačík.

V kvalifikaci o minulou olympiádu v Riu de Janeiro v roce 2016, kde Češi v semifinále kvalifikačního turnaje v Bělehradu podlehli Srbsku, bojovali ze současného kádru Patrik Auda, Lukáš Palyza, Jakub Šiřina, Blake Schilb, Jan Veselý a kapitán Tomáš Satoranský z Chicaga. Jediný současný český zástupce v NBA chce udělat všechno pro to, aby tým dovedl na olympijské hry poprvé od roku 1980 ještě z dob Československa.

"Hraju za národní tým už řadu led, jsem jedním z lídrů a cítím zodpovědnost za tým. Poslední olympijská kvalifikace nedopadla podle představ, jsem zkušenější a lépe připravený, chci být co nejplatnější pro tým. Až začne zápas, tak nebudeme myslet na nic jiného, než že chceme vyhrát," řekl Satoranský.

"Je tam šest týmů, samé silné a jeden postupuje, ale šance je. Hlavně musíme postoupit ze skupiny, což se může s Uruguayí zdát, že je jednoduché, ale je to jeden zápas a budeme muset na to přistoupit zodpovědně a vyhrát. A pak už jsou to zápasy buď anebo a tam se může stát cokoliv," dodal pivot Martin Peterka.