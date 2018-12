New York - Basketbalisté Washingtonu otáčeli ve druhém poločase zápas NBA na palubovce Indiany, ale Pacers nakonec podlehli 101:109. Druhé porážce za sebou nezabránil ani Tomáš Satoranský, který opět nastoupil v základní sestavě a za necelých 28 minut na hřišti měl šest bodů, pět doskoků, čtyři asistence a jeden zisk. Wizards, kteří nastoupili bez zraněného kapitána Johna Walla, navíc přibyl na marodku Otto Porter.

Satoranský nezažil nejpovedenější večer. Trestné hody proměnil oba, ale z pole trefil jen dvě z šesti střel a navíc už v první části se dostal do problémů s fauly. Tentokrát byl druhým nejhorším z týmu co se účasti na palubovce týká, protože s ním na hřišti hosté prohráli o 23 bodů.

Deseti body v řadě zakončili Pacers druhou čtvrtinu a vedli 59:50, čtyři minuty před koncem třetí části už to bylo o 25 bodů. Washington pak začal manko stahovat. Kouč Scott Brooks poslal na palubovku novou posilu Sama Dekkera, s ním Washington kontroval sérií 25:4 a pět minut před koncem to bylo o bod.

Wizards ale ani v závěru neproměnili střely z dálky a ze čtyřzápasové venkovní série se vrátili s bilancí 2-2. Bradley Beal byl nejlepším střelcem s 30 body, 23 bodů dal střídající Kelly Oubre. "Bohužel jsme si je nechali hodně utéct. Ale za to, jak se tým rval, aby se do utkání vrátil, si pochvalu zaslouží. Byli jsme dost oslabení a někteří hráči se dostali do problémů s fauly, ale nezabalili to a to se cení. Škoda, že jsme důležité střely v koncovce nedali," řekl kouč Brooks.

Hlavní zásluhu na vítězství Indiany měl pivot Myles Turner, který si vylepšil osobní maximum na 26 bodů, k tomu přidal 12 doskoků a pět bloků. Dvaadvacet bodů nasbíral Bojan Bogdanovič.

Los Angeles Lakers si doma poradili s Miami 108:105, LeBron James pomohl k výhře nad bývalým týmem 28 body, devíti doskoky a 12 asistencemi. Po zápase si vyměnil dres s Dwyanem Wadem, který se postaral jako střídající hráč o 15 bodů, pět doskoků a 10 asistencí.

Stephen Curry dovedl 38 body Golden State Warriors k triumfu nad Minnesotou 116:108, Klay Thompson dal 26 bodů a Kevin Durant 22. Hostům nebylo nic platných 31 bodů a 11 doskoků Karl-Anthony Townse. Dallas prodloužil vítěznou sérii na domácí palubovce na deset utkání, když porazil Orlando 101:76. Russell Westbrook zase režíroval šestým triple double v sezoně výhru Oklahomy nad Utahem 122:113.

NBA:

Boston - New Orleans 113:100, Chicago - Sacramento 89:108, Dallas - Orlando 101:76, Denver - Memphis 105:99, Golden State - Minnesota 116:108, Indiana - Washington 109:101 (za hosty Satoranský 6 bodů, 5 doskoků a 4 asistence), LA Lakers - Miami 108:105, Milwaukee - Cleveland 108:92, Philadelphia - Detroit 116:102, Phoenix - LA Clippers 119:123, Oklahoma City - Utah 122:113.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 28 21 7 75,0 2. Philadelphia 28 19 9 67,9 3. Boston 26 16 10 61,5 4. Brooklyn 28 10 18 35,7 5. New York 28 8 20 28,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 26 18 8 69,2 2. Indiana 27 17 10 63,0 3. Detroit 25 13 12 52,0 4. Cleveland 27 6 21 22,2 5. Chicago 28 6 22 21,4

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 26 13 13 50,0 2. Orlando 27 12 15 44,4 3. Miami 26 11 15 42,3 4. Washington 27 11 16 40,7 5. Atlanta 26 6 20 23,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 26 15 11 57,7 2. Dallas 25 14 11 56,0 3. New Orleans 29 14 15 48,3 4. San Antonio 27 13 14 48,1 5. Houston 25 11 14 44,0

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 25 17 8 68,0 2. Denver 27 18 9 66,7 3. Portland 26 15 11 57,7 4. Minnesota 27 13 14 48,1 5. Utah 28 13 15 46,4

Pacifická divize:

1. Golden State 28 19 9 67,9 2. LA Clippers 26 17 9 65,4 3. LA Lakers 27 17 10 63,0 4. Sacramento 26 14 12 53,8 5. Phoenix 27 4 23 14,8