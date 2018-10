Washington - Basketbalisté Washingtonu vstoupili do nové sezony NBA domácí porážkou 112:113 s Miami, když si v poslední vteřině nepohlídali doskok. Prohru neodvrátil ani český rozehrávač Tomáš Satoranský, který si za 14 minut na hřišti připsal čtyři body, tři doskoky, tři asistence a blok.

Wizards stále chybí klíčová letní posila Dwight Howard a pod košem to bylo znát. Hosté sice stříleli s horší úspěšností, ale měli o 15 doskoků více a dali 27 bodů právě po útočných doskocích.

A právě doskok rozhodl i koncovku. V zápase, v němž se oba celky jednadvacetkrát vystřídaly ve vedení a ani jeden nevedl o více než devět bodů, už Washington sahal po vítězství, ale posledním útokem nedokázal potvrdit nejtěsnější vedení. Soupeř šest vteřin před koncem získal míč. Dwyane Wade se dostal jen k těžké střele, jenže Markieff Morris nepokryl Kellyho Olynyka a ten po doskoku v poslední vteřině rozhodl o výhře Heat.

Satoranský poprvé přišel do hry v 10. minutě. Připravil dva snadné koše pro spoluhráče a po sedmi minutách střídal. Podruhé šel do hry po devíti minutách třetí čtvrtiny za stavu 80:81 a trestnými hody, nájezdem, blokem a následnou přihrávkou na volnou trojku Jeffu Greenovi poslal svůj tým do šestibodového vedení. Na posledních osm minut už ale přepustil místo kapitánovi Johnu Wallovi, jenž byl s 26 body nejlepším střelcem týmu. Za Miami dal 28 bodů Josh Richardson.

Los Angeles Lakers zahájili éru s LeBronem Jamesem porážkou 119:128 v Portlandu. Hvězdný James v prvním soutěžním utkání po příchodu z Clevelandu zaznamenal 26 bodů, 12 doskoků a šest asistencí. Musel se ale sklonit před soupeřem, v jehož dresu nastřílel 28 bodů Damian Lillard. Dalších 24 bodů přidal náhradník Nik Stauskas a výrazně přispěl k tomu, že lavička Portlandu výrazně předčila náhradníky Lakers.

Philadelphia si po úvodní prohře s Bostonem polepšila výhrou 127:108 nad Chicagem. Ben Simmons k ní přispěl triple doublem za 13 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Osm hráčů se dostalo na dvouciferný počet bodů; nejvíce 30 měl Joel Embiid. Se stejnou bilancí skončil v dresu Chicaga Zach LeVine.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Philadelphia - Chicago 127:108, Portland - LA Lakers 128:119, Washington - Miami 112:113 (za domácí Satoranský 4 body, 3 doskoky, 3 asistence).