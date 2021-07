Basketbalisté vstoupili do kvalifikace o OH porážkou s Tureckem 70:87

Victoria (Kanada) - Čeští basketbalisté podlehli v kanadské Victorii na úvod kvalifikace o olympijské hry v Tokiu Turecku 70:87. Svěřenci kouče Ronena Ginzburga potřebují k udržení naděje na účast pod pěti kruhy porazit ve druhém utkání základní skupiny B Uruguay, proti které nastoupí v pátek ve 4:35 SELČ.

Českému výběru nepomohlo k úspěchu ani 15 bodů, šest asistencí a pět doskoků kapitána Tomáše Satoranského či double double Jana Veselého, který ke 13 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Furkan Korkmaz.

"Byl to náš první zápas v kompletní sestavě. Měli jsme některé dobré momenty, ale jinak to bylo z naší strany nahoru dolů. Hráli jsme proti dobrému týmu, ale na konci jsme udělali moc ztrát a soupeř nám z toho dal řadu lehkých košů. Později jsme i začali myslet na další utkání, takže jsme provedli nějaká střídání. Z výsledku nejsem šťastný, ale je to první zápas a věřím, že to bude příště lepší," uvedl na tiskové konferenci trenér Ginzburg.

"Bojovali jsme. Drželi jsme se na devíti bodech až do tří minut do konce. Na to, že jsme spolu vůbec nebyli, to je slušný výkon. Vůbec nám to nepadalo. Doufám, že zítra nám to bude padat a budeme hrát víc koncentrovaně než dneska. Dneska jsme koncentrovaní byli většinu zápasu, ale potřebujeme vydržet celý zápas," řekl Veselý, který se vrátil do národního týmu poprvé od září 2018 a stejně jako Satoranský a Jaromír Bohačík s týmem nestihl sehrát ani jeden z pěti přípravných zápasů.

Turecko, které v úvodním duelu vyhrálo nad Uruguayí 95:86, ovládlo skupinu a čeká jej v semifinále lepší z duelu mezi Řeckem a Čínou. Vítěz utkání České republiky s Uruguayí narazí na Kanadu, která vyhrála skupinu A díky vítězstvím nad Řeckem (97:91) a Čínou (109:79).

Ginzburg zařadil do základní pětky vedle Satoranského, Veselého, Jaromíra Bohačíka a Patrika Audy i nováčka na velké mezinárodní akci Patricka Samouru, jehož silou stránkou je defenziva.

Bodový účet utkání otevřel po 38 sekundách trojkou Satoranský, který následně nahrál na smeč Audovi a bylo to 5:0. Turci sice za první čtyři minuty dali jediný koš, ale po druhé trojce Korkmaze začali získávat jistotu a na začátku druhé čtvrtiny dvakrát odskočili na rozdíl šesti bodů.

"Snažili jsme se využít pod košem najednou i Veselého s Ondřejem Balvínem, ale je to věc, na které jsme zatím neměli moc času trénovat. Do budoucna se však mohou oba skvěle doplňovat. Jsou silní, mohou získávat doskoky a ještě více zpevnit naši obranu. Je dobře, že v nich máme i tuhle možnost," řekl Ginzburg.

Češi dokázali otočit stav z 20:26 na 28:26 díky Bohačíkově trojce a pěti bodům Satoranského, ale soupeř odpověděl sedmibodovou šňůrou. Ginzburgův tým 43 sekund před koncem prvního poločasu poprvé nabral dvoucifernou ztrátu, kterou sice ještě před pauzou snížil na sedm bodů, ale ve třetí čtvrtině Turci unikli dvakrát na dosud nejvyšší rozdíl v utkání 14 bodů.

Na startu poslední desetiminutovky Balvín a trojkou Lukáš Palyza stáhli ztrátu na sedm bodů, ale Turci měli zápas ve své moci. Dvakrát v závěru vedli i o 19 bodů a oplatili českému týmu porážku 76:91 ze základní skupiny mistrovství světa v Číně ze září 2019, díky které Ginzburgův výběr tehdy při tažení za historickým 6. místem postoupil do osmifinále a získal později jistotu v kvalifikaci o OH.

"Musíme stavět na té energii, kterou jsme dneska chvílemi předváděli. Když to vydržíme déle a bude nám to tam padat, myslím, že máme šanci vyhrát," dodal Veselý před duelem s Uruguayí, s kterou se česká reprezentace utká poprvé v historii.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada):

Skupina B:

ČR - Turecko 70:87 (14:17, 38:45, 54:63)

Sestava a body ČR: Satoranský 15, Veselý 13, Auda 10, Bohačík 5, Samoura 0 - Balvín 9, Palyza 6, Peterka 5, Schilb 4, Sehnal 3, Vyoral 0.

Nejvíce bodů Turecka: Korkmaz 20, Mahmutoglu 13, Ilyasova 12.

Fauly: 15:19. Trestné hody: 16/12 - 12/9. Trojky: 6:12. Doskoky: 42:37.

Tabulka:

1. Turecko 2 2 0 182:156 4 2. Uruguay 1 0 1 86:95 1 3. ČR 1 0 1 70:87 1

Skupina A:

Kanada - Čína 109:79 (27:19, 59:46, 79:65)

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 206:170 4 2. Řecko 1 0 1 91:97 1 3. Čína 1 0 1 79:109 1