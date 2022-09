Basketbalisté vstoupí do ME v O2 areně proti Polsku i se Satoranským

Praha - I s lídrem Tomášem Satoranským v kádru vstoupí čeští basketbalisté do mistrovství Evropy v pražské O2 areně a v pátek boje ve skupině D zahájí od 17:30 proti Polsku. Hned v sobotu ve stejný čas svěřence trenéra Ronena Ginzburga čeká duel s favorizovaným Srbskem. Zapojení Satoranského po dvoutýdenním léčení pravého kotníku je zatím v úvodních duelech nejisté.

"Nevím ještě, zda bude připraven do všech utkání. Víc uvidíme na dnešním večerním tréninku, jak se bude cítit, a jestli bude moct hrát už v pátek. Jeho vliv na tým je na hřišti i mimo velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce," řekl Ginzburg po dnešním zveřejnění konečné nominace. Letní posila Barcelony v ní nechybí.

V úvodu ME chtějí Češi zabrat po čtyřech prohrách v přípravě za sebou včetně sobotní kvalifikace mistrovství světa v Chomutově proti Maďarsku. "Rozhodně nás ale nečeká jednoduchý soupeř. Poláci mají zajímavý mix hráčů včetně Ponitky a Slaughtera. Mají i další hráče, ale tihle budou tvořit hru a brát si nejvíc střel. Nějakou taktiku na ně máme, ale je to spíš o nás, co se týče toho, s jakou energií nastoupíme," řekl asistent trenéra Luboš Bartoň.

"Určitě řešíme hlavně obranu a abychom udrželi co nejčerstvější lidi na hřišti, a to hlavně na perimetru, protože tam jsme byli krátcí a to nás nejvíc trápí. Takže doufejme, že s větší rotací teď tyhle problémy nebudou," dodal Bartoň.

Naposledy se tým kouče Ronena Ginzburga utkal s Polskem v září 2019 na MS v Číně, ve skupině o 5.-8. místo v Šanghaji Češi vyhráli 94:84. Celkově Poláky porazili ve vzájemných duelech třikrát za sebou. Naposledy neuspěli v červenci 2017: ve Walbrzychu podlehli 72:85 a 68:101. Sérii pět proher pak Češi ukončili v srpnu 2019 v Praze (81:76), o šest dnů později na Supercupu v Hamburku vyhráli 96:86.

"Vůbec bych se na to nedíval historicky. Každý zápas je samotná epizoda. Jejich tým je taky trošku jiný. Ponitka má mnohem větší roli, není Waczyňski, který býval opora," podotkl Bartoň. "Možná tým Poláků není nejvíc talentovaný, ale rozhodně to je tvrdý tým, který může dělat problémy komukoliv. Na jejich zvláštní obrany se můžeme někde nachytat. Je to spíš o koncentraci a energii. Když budeme hrát s energií a koncentrovaně, tak to bude fajn," doplnil Bartoň, podle něhož je vstup o to důležitější, že hned v sobotu přijde na řadu souboj se silným Srbskem.

Basketbalisté očekávají s Polskem tuhý boj a necítí se v roli favorita. "Já si ale nikdy nemyslel, že by to tak mělo být. Je to nicméně tým, na který si věříme, máme na něj motivaci, neprohráli jsme s nimi dlouho. Mají ale dobrý tým, jsou nevyzpytatelní, vedle tradičních opor jako jsou Ponitka nebo Slaughter se teď víc prosazuje pivot Balcerowski. Měli bychom je porazit, ale rozhodně to nebude lehké," prohlásil pivot Martin Peterka.

Věří, že tým vstup do turnaje zvládne, i kdyby Satoranského ještě kotník nepustil do hry. "Teprve se uvidí, jak to s ním bude, ale i kdyby chyběl, nechci, aby naše cíle šly dolů. Jsme hodně silný tým, s ním i bez něj, byť o jeho obrovské roli nemá smysl se bavit," řekl Peterka. "Nemohli bychom kvůli tomu přestat hrát naši hru, museli bychom na to zareagovat, byl by na rozehře víc Víťa (Krejčí), asi nějaké minuty i Boči (Jaromír Bohačík) a vyvést míč může leckdo. Hodně už to dělali i pivoti jako Veselka (Jan Veselý) nebo Paťa (Auda)," doplnil Peterka.

Sobotnímu rivalovi Srbsku sice chybí zraněný Bogdan Bogdanovič z Atlanty, ale jejich výběr patří podle Peterky k hlavním favoritům celého ME. "Už kdyby měli Jokiče a zbytek týmu jen z dorostu, tak budou nabušení. Jsou favority skupiny, ale je to jen jeden zápas, my budeme doma a půjdeme do toho s tím, abychom porazili i je. Jistě, musíme jít krok po kroku, ale je to mistrovství Evropy, každý zápas je o všechno a my si budeme věřit i na Srby," dodal Peterka.

Satoranský nechybí po zranění v nominaci na ME, vypadli Palyza a Půlpán

Rozehrávač Tomáš Satoranský po zranění kotníku nechybí v konečné dvanáctičlenné nominaci českých basketbalistů na mistrovství Evropy, do kterého svěřenci Ronena Ginzburga vstoupí v pátek v pražské O2 areně proti Polsku. Na soupisku, kterou dnes potvrdilo vedení týmu na technickém mítinku, se nevešli křídelník Lukáš Palyza z Nymburka a brněnský rozehrávač Viktor Půlpán.

Třicetiletý lídr Satoranský si poranil pravý kotník 19. srpna na turnaji v Hamburku na začátku druhého poločasu utkání s domácím Německem. Došlápl nešťastně na nohu soupeře. Od té doby je letní posila Barcelony z Washingtonu v péči specialistů včetně Navina Hettiarachchiho z NBA a snaží se urychlit návrat na palubovku.

"Nevím ještě, zda bude připraven do všech utkání. Víc uvidíme na dnešním večerním tréninku, jak se bude cítit, a jestli bude moct hrát už v pátek. V každém případě si musíme vážit veškerého úsilí, které dal do toho, aby se mohl zapojit zpátky do týmu," řekl Ginzburg.

Podle něj je klíčové, že Satoranský bude v kádru. "To rozhodně je zásadní. Jeho vliv na tým je na hřišti i mimo velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce," dodal trenér.

Osm z dvanácti basketbalistů se loni představilo na olympijských hrách, kam se dostala samostatná reprezentace poprvé od rozdělení Československa. V Tokiu chyběli jen Tomáš Kyzlink, zraněný kapitán Vojtěch Hruban i pivot Martin Kříž a po vynechané sezoně po operaci kolena i Vít Krejčí. Dvaadvacetiletý Krejčí z Oklahomy, pátý český hráč v historii v NBA, bude jako jediný na velké mezinárodní akci debutovat.

U historického šestého místa na mistrovství světa v Číně v roce 2019 byli Satoranský, Hruban, Kříž, Patrik Auda, Ondřej Balvín, Jaromír Bohačík a Martin Peterka. Na minulém Euru 2017, kde Ginzburgovi svěřenci skončili v rumunské Kluži na 20. místě, se představili Auda, Bohačík, Hruban, Kříž, Satoranský, Peterka a Kyzlink.

"S vybranou dvanáctkou spokojen jsem, méně už však s přípravou, kde nám v utkáních chyběla řada hráčů. Nakonec je ale máme zpět," připomněl Ginzburg i nemoc Bohačíka či zranění Krejčího, kteří se naplno po pauze zapojili do tréninku až v pondělí.

Nakonec se do týmu nevešel účastník všech posledních velkých úspěšných akcí Palyza a debutu na velké mezinárodní scéně se nedočká Půlpán. "Zejména pokud jde o Lukáše Palyzu, šlo o těžké rozhodnutí. Je to hráč, který s námi je už skoro deset let a je pro nás cenný, takže jeho vyřazení bylo jedním z nejtěžších za mého působení u národního týmu. Lukáš ale určitě stále patří do našeho týmu," dodal Ginzburg.

V přípravě měli také potíže se zády Kříž a Peterka, teď je na tom kádr podle týmového lékaře Pavla Římana dobře. "Má to vzrůstající tendenci a situace se lepší každým dnem, když dám optimistický náhled. Velká většina zranění a nemocí se naštěstí podařila vyřešit. Pokud jde o zranění Tomáše Satoranského, jeho stav se lepší, byť doba na rekonvalescenci byla velmi krátká," uvedl Říman.

"Tomáš se nakonec po zvážení všech okolností a rizik rozhodl to zkusit a všichni budeme doufat, že to jeho kotník vydrží. Jeho situace se bude řešit zápas od zápasu, určitě nebude na stu procent a i minutáž nebude moct být taková, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný se zapojit do hry, otázkou je, zda při všech zápasech," dodal Říman.

Basketbalisté po duelu s Polskem budou hrát ve skupině D v Praze také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září). V případě umístění do čtvrté pozice budou pokračovat v play off v Berlíně.

Konečná nominace basketbalistů na ME (1.-18. září):

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.), Vít Krejčí (Oklahoma Thunder/NBA), Ondřej Sehnal (Braunschweig/Něm.),

křídla: Jaromír Bohačík, Tomáš Kyzlink (oba Bamberg/Něm.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), David Jelínek (Murcia/Šp.),

pivoti: Jan Veselý (Barcelona/(Šp.), Martin Kříž (Nymburk), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Prometej/Ukr.), Martin Peterka (Braunschweing/Něm.).