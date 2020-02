Basketbalisté vstoupí do kvalifikace ME proti Dánsku

Praha - Čeští basketbalisté v pátek v Pardubicích vstoupí zápasem proti Dánsku do kvalifikace mistrovství Evropy, jako jeden z pořadatelů však mají na šampionátu jisté místo. Budou tak hrát především o body do žebříčku FIBA a trenér Ronen Ginzburg bude mít možnost vyzkoušet nové hráče. Zápas začne ve 20:10.

Debut si mohou připsat dvacetiletý Radek Farský z Brna i o rok mladší Luboš Kovář ze Svitav. Větší prostor by měli dostat také Vít Krejčí ze Zaragozy i svitavský pivot Šimon Puršl, kteří se nevešli do konečné nominace na loňské mistrovství světa až při posledním zúžení kádru v Šanghaji.

"Je to dobrá příležitost vyzkoušet nové tváře a zapracovat na budoucnosti národního týmu, ale na druhou stranu soupeři budou k zápasům nastupovat hladovější a odhodlanější, protože budou hrát o postup," řekl Ginzburg. "Nicméně Dánsko, přestože jde v poslední době rychle nahoru, bychom v plné sestavě měli jasně porazit," dodal.

Z účastníků úspěšného světového šampionátu, na němž Češi šestým místem vyrovnali historické maximum z roku 1970, je v nominaci osm hráčů. Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Martin Peterka z Nymburku, Patrik Auda z francouzského Boulazacu, Lukáš Palyza z Olomoucka, Jakub Šiřina z Opavy a Tomáš Vyoral z Pardubic.

Chybí naopak největší hvězda Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA, volno od trenéra dostali prověření Ondřej Balvín z Bilbaa a Blake Schilb z Remeše. V nominaci nejsou ani Jan Veselý, který se ve Fenerbahce vrací po zranění kolena, nebo Pavel Pumprla, jenž ukončil reprezentační kariéru.

Místo Pumprly povede národní tým jako kapitán jeho nymburský spoluhráč Hruban. "Prohrát s Dánskem by bylo špatné, to nechceme. To bude naše hlavní motivace, jako byla ve spoustě ohledů v Číně. Všichni mluvili o únavě, ale nás hnala hlava. A to, že jsme věděli, že na nás doma kouká tolik lidí, že si prostě nesmíme utrhnout ostudu," řekl Hruban.

Češi, které tři dny po Dánsku čeká duel v Litvě, sice mají místo na mistrovství Evropy jisté, ale v kvalifikaci budou hrát o důležité body do pořadí FIBA. Podle něj se bude nasazovat při losu evropského šampionátu v roce 2021. Pokud by Češi udrželi současnou sedmou pozici, byli by ve druhém koši a vyhnuli by se v základní skupině Litvě, Rusku a Itálii.