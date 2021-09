Basketbalisté v NBA už se budou vracet rovnou na lavičku

New York - V nadcházející sezoně NBA se vrátí normální uspořádání na lavičkách. Střídaní basketbalisté už nebudou muset chodit nejprve do takzvané odpočinkové zóny v jiném místě haly, než se připojí zpět k týmu. Informoval o tom server The Athletic.

Po odchodu ze hry museli basketbalisté nejprve sedět jinde než zbytek mužstva v posledních dvou sezonách. Šlo o jedno z opatření proti šíření koronaviru. Před novým ročníkem se protokol zmírní. Nicméně personál v hale bude muset nadále nosit roušky a fanoušci sedící v bezprostřední blízkosti palubovky se musí prokázat potvrzením o očkování nebo negativním testem.

Vzhledem k návratu fanoušků do hal jde i o peníze. Místa u hřiště, která dosud musela být vyhrazena pro střídané hráče, patří mezi nejdražší.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo podle výkonné ředitelky hráčské asociace Michele Robertsové 90 procent basketbalistů. Bez očkování je ještě něco přes 40 hráčů.

Očkovat se budou muset nechat basketbalisté Golden State Warriors, New York Knicks a Brooklyn Nets, aby mohli hrát domácí zápasy ve svých halách. Podle nových nařízení v San Franciscu a New Yorku totiž bude pro vstup na určitě akce a některá místa vyžadována vakcína. Patří mezi ně i haly Chase Center v San Franciscu a Madison Square Garden a Barclays Center v New Yorku. Hostující týmy budou mít výjimku.