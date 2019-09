Basketbalisté uznali kvalitu Austrálie, dál sní sen o OH

Šanghaj - Čeští basketbalisté navzdory senzačnímu tažení mistrovstvím světa v Číně věděli, že dřív nebo později narazí na výkonnostní strop. A ten podle křídla Vojtěcha Hrubana přišel v dnešním čtvrtfinále s Austrálií, které výběr trenéra Ronena Ginzburga prohrál 70:82 a zahraje si o páté až osmé místo.

"Austrálie výborně bránila, byli na nás výborně připravení. Nechci říct, že nám to nesvědčilo, ale zablokovalo to naši hru. Nedokázali jsme se vyrovnat s tou trošku jinou obranou. Nedokázali jsme si pustit balon, furt jsme hráli z první celý zápas. Dnes rozhodla jejich výborná obrana," řekl novinářům Hruban.

Český tým ztratil zápas ve třetí čtvrtině, v níž po vyrovnaném prvním poločase pustil soupeře až do sedmnáctibodového náskoku. "Pro nás byl zápas tak výjimečný, že o únavě nemůže být řeč. Na to bych se nevymlouval. Dneska byla Austrálie prostě lepší. My jsme věděli, že dříve nebo později tady narazíme na nějaký strop a ten prostě přišel," přidal Hruban.

"Byl tam jeden úsek ve třetí čtvrtině, kdy my jsme nedali dvě střely, udělali jednu dvě chyby v obraně a najednou Austrálie trefila trojky z dálky a bylo to o dvanáct," připomněl Hruban. "Ať jsme potom dělali, co jsme dělali, tak vždycky dokázali zareagovat. Už to bylo vabank, byl tam jeden těžký úsek, kdy trefili tři těžké střely a najednou to bylo o patnáct a bylo hotovo," dodal.

Hruban navzdory zklamání z neúspěšného čtvrtfinále ví, že Češi za sebou mají extrémně vydařený šampionát. Na turnaji se v samostatné historii představili poprvé a mohou i překonat dosavadní československé maximum, kterým je šesté místo z roku 1970.

To basketbalisté minimálně vyrovnají, pokud ve čtvrtek porazí Polsko, se kterým si dvakrát poradili v přípravě před MS. Jeden velký cíl však splnili už postupem ze skupiny: zajistili si místo v olympijské kvalifikaci pro Tokio.

"Je to obrovsky vysoký cíl. Nevyšlo to přímo odtud, ale budeme mít ještě jednu šanci a musíme to zkusit znovu příští léto," řekl Hruban s tím, že i proto na šampionát nikdy nezapomene. "Bylo to pro nás něco speciálního. Zážitky odsud si poneseme hodně dlouho a myslím, že na to budeme všichni hrozně rádi vzpomínat," uvedl.

"Kvůli tomu, jak jsme hráli a ještě doufám, budeme hrát... Obecně tým a atmosféra byly hrozně neuvěřitelné, my si to užíváme každý den. Přestože je to dlouhé, tak nás to pořád táhne dál, protože víme, že hrajeme dobrý basket a chceme to ještě ukázat," přál si.

Hruban navíc ocenil ohlasy fanoušků na vystoupení basketbalistů v Číně. Týmu fandila hokejová hvězda Jaromír Jágr a video-vzkaz jim poslali herci z Dejvického divadla. "Jen děkujeme, nic víc nejde, protože je to neuvěřitelné. Já jsem nečekal, že tohle někdy zažiju," řekl Hruban.

"To je jak z jiného sportu a je to úplně krásný pocit vidět, že za člověkem stojí takových lidí. Škoda, že jsme dneska nedokázali tu jízdu ještě trošku prodloužit. Austrálie je bohužel horký favorit na titul," dodal hráč Nymburka.

Gratulace Austrálii, odehráli vážně dobrý zápas, řekl Auda

Pivot Patrik Auda byl s 21 body nejlepším střelcem českého týmu ve čtvrtfinálovém souboji mistrovství světa v Číně s basketbalisty Austrálie, ale musel se spoluhráči strávit porážku s favoritem. Uznal kvalitu soka, nicméně jej potěšilo, že se se Češi za žádného stavu nevzdávali.

"Gratulace Austrálii, odehráli vážně dobrý zápas. Na druhé straně jsem opravdu hrdý na náš tým. Měli velmi dobrý první poločas, ve druhém jsme začali trochu kazit v obraně. Oni si dávali výborně míč a dali pár snadných košů, to bolelo. Taky byli celý zápas hodně tvrdí, agresivní v obraně. Jsou silní. Ale jsem šťastný, že jsme s nimi bojovali do poslední sekundy," řekl Auda.

Austrálie vyhrála i šestý duel na turnaji. "Věděli jsme, že všechny zápasy tady na turnaji hráli výborně. I přáteláky, porazili Ameriku. Věděli jsme, že to bude hodně těžký soupeř, ale už několikrát se nám podařilo týmy zaskočit, chtěli jsme od začátku do toho jít naplno," prohlásil Auda.

Češi ještě ve 25. minutě drželi vyrovnaný stav 43:43, pak ale soupeř zlomil zápas šňůrou 14:0. "Snažili jsme se bojovat, první půlku se nám to dařilo, možná nám ve druhé trochu došly síly. Ale celkově byl výkon dobrý a určitě se nemáme za co stydět," uvedl pivot francouzského Boulazacu.

"Oni ve třetí čtvrtině začali trochu nabírat vedení. Celkově si v útoku dobře nahrávají, nachází volné hráče, nemají to postavené jen na jednom, dvou, ale hrají celkově v pěti," hodnotil. "Je hrozně těžké takový tým ubránit, na druhou stranu v obraně hráli silově až úplně do konce, nenechali nám nic zadarmo. Ve třetí čtvrtce, když získávali náskok, se nám nepodařilo s nimi úplně držet krok," doplnil Auda.

Porážka USA s Francií rozhodla o tom, že v boji o páté až osmé místo nepůjde o přímý postup na olympijské hry v Tokiu. "Já jsem v tom zápase úplně Americe nevěřil. Celou dobu jsem si myslel, že přijde někdo, kdo je porazí, ať už to bude Francie, nebo jsem myslel možná Srbsko. Nejsem zase tak překvapený, spíš jsme fandili samozřejmě Američanům kvůli olympiádě, ale dopadlo to, jak to dopadlo," prohlásil Auda.

Vážil si podpory od všech krajanů, kteří basketbalisty na dálku podporovali různými vzkazy, například od hokejové legendy Jaromíra Jágra nebo členů Dejvického divadla. "Za poslední dny byla vidět velká podpora na sociálních sítích od všech možných známých osobností. Je to super, určitě jsme za to hrozně rádi, že nám takhle fandí, snažili jsme se využít tohle všechno jako extra motivaci a bojovat každý zápas, co nejvíc můžeme," dodal Auda.

OH nemusí být jen sen, řekl k výkonu basketbalistů Sokolovský

Úspěšné tažení českých basketbalistů na mistrovství světa podle bývalého reprezentanta Ladislava Sokolovského ukázalo, že národní tým nemusí o účasti na olympijských hrách jen snít. Sportovní ředitel Nymburku je navíc přesvědčen, že i když nepůjde o nic dlouhodobého, tak účast v kvalifikaci o Tokio 2020 pomůže českému basketbalu.

Výběr trenéra Ronena Ginzburga dnes na šampionátu prohrál ve čtvrtfinále s Austrálií (70:82) a čekají ho zápasy o páté až osmé místo. Při první účasti na MS tak může překonat maximum Československa, kterým bylo šesté místo z roku 1970.

Jeden velký cíl však Češi splnili už postupem ze skupiny - zajistili si účast v olympijské kvalifikaci. A podle Sokolovského to v nejbližší době pomůže českému basketbalu. "Kluci zanechali obrovský dojem a oslovili spoustu lidí. Nemyslím však, že to bude dlouhodobé," řekl Sokolovský.

"Promítne se to ale do zájmu u dětí, dospělých jako obecenstva i u sponzorů. Díky olympijské kvalifikaci a také pořadatelství mistrovství Evropy v roce 2021. Budou to dva roky, které pro nás znamenají další kvalitní zápasy a bude i velká sledovanost," dodal.

Podle Sokolovského navíc český tým nebude v bojích o účast na hrách v Tokiu v příštím roce bez šance. "Máme pod čarou nejlepšího hráče minulého ročníku Evropské ligy. Kdyby se přidal k týmu a byl zdravý, tak olympiáda nemusí být jen ve snech," připomněl, že Češi na šampionátu v Číně startují bez pivota Jana Veselého z Fenerbahce.

S jeho absencí se nicméně dokázali reprezentanti vyrovnat. Podle Sokolovského především proto, že tým je dlouho pohromadě. "Hráli spolu už druhou kvalifikaci a mistrovství Evropy. Srdce, motor a svaly týmu je Tomáš Satoranský, který ukázal, že za tři roky v NBA se naučil spoustu věcí a poctivým tréninkem přidal další kvality, které teď prodal," uvedl.

Reprezentaci však netáhne jen Satoranský, k jedinému českému zástupci v NBA se přidali například pivoti Ondřej Balvín, Patrik Auda nebo Jaromír Bohačík. "Překvapil mě Ondra Balvín, který hraje mistrovství ve velkém stylu a je velkou oporou. U kluků jako je Vojta Hruban nebo Jaromír Bohačík je základ, že hrají evropské poháry. To je rozdíl oproti hráčům, co jsou na mistrovství, ale moc nehrají, protože nemají zkušenosti s těžkými zápasy," přidal Sokolovský.

Bývalý reprezentant je také přesvědčený, že basketbalisté se s šampionátem v Číně rozloučí minimálně šestým místem. "Byla by to nádhera. Hrajeme hned zítra, Poláci mají o den volna víc. A i když si to kluci nepřipustí, tak už na nás doléhá únava, protože hrajeme v osmi devíti lidech. Ale zase psychicky bychom mohli mít navrch, protože jsme Poláky dvakrát porazili v přípravě. A věřím, že nám to pomůže a porazíme je. Co bude potom, to se uvidí," dodal.

Satoranský: Nechali jsme tam všechno, máme být na co hrdí

Ani double double v podobě 13 bodů a 13 asistencí hvězdy Tomáše Satoranského nepomohlo basketbalistům překonat ve čtvrtfinále mistrovství světa v Číně favorizovanou Austrálii (70:82). Podle sedmadvacetiletého rozehrávač Chicaga hlavně v druhém poločase došly českému týmu síly a soupeř unikl do rozhodujícího trháku.

"Nechali jsme tam všechno, ale byly to pro nás rozdílné poločasy. První jsme byli velmi dobří v obraně, zůstali ve hře, ale v útoku jsme nedokázali zakončit. Ve druhé jsme zlepšili útok, ale už tam asi nezbylo moc energie a oni ukázali, jak dobře ofenzivní jsou a jak fyzicky umí hrát. Austrálie je spolufavorit na celkové vítězství a my máme být na co hrdí," řekl Satoranský.

S devíti doskoky zůstal na dosah triple doublu, přesto nepovažoval dnešní výkon za nejvydařenější. "Triple double není důležitý. Myslím, že jsem naopak v prvním poločase nezahrál moc dobře, byl jsem jeden z hlavních důvodů, proč jsme v útoku nehráli tak dobře. Pak se to trochu zlepšilo, ale oni jsou velice vyspělý tým, který byl nad naše síly," prohlásil lídr týmu, jenž si dnes připsal i pět ztrát.

Satoranský se potýkal s obranou Matthewa Dellavedovy z Clevelandu. "Já vím, jak on je nepříjemný obránce. Byl jsem na to připravený, že bude hodně agresivní. Někdy zkouší být až zákeřný, což trošku dělá celý australský tým, ale to je prostě jejich hra. Znepříjemnil to nejen mně, ale celému týmu. Drželi jsme se do třetí čtvrtiny s fyzičností, ale pak prostě odešly síly a to manko bylo moc velké," řekl Satoranský.

Austrálii táhnul za výhrou s 24 body Patty Mills. "Je to úžasný hráč, všude jinde než v San Antoniu by klidně mohl být první rozehrávač. Hraje tuhle hru jako dneska za Austrálii pořád, proto je nejlepší střelec turnaje a proto je tak pro ně důležitý. Dnes ukázal, že jeden na jednoho je úžasný, v první půli je držel, kdy dal 16 bodů," komentoval Satoranský výkon lídra soupeře.

Bezprostředně po utkání netušil, že Američané prohráli s Francií a padla tak možnost z přímého postupu do Tokia. "Dívali jsme se na průběh zápasu, ale pak jsme to zaklapli a nechtěli se ničím ovlivňovat. Samozřejmě by bylo úžasné o to ještě hrát, ale budeme hrát olympijskou kvalifikaci na konci nadcházející sezony. Teď s tím nic nenaděláme," doplnil Satoranský.

Již ve čtvrtek v 15:00 SELČ nastoupí čeští basketbalisté proti Polsku ve skupině o 5. až 8. místo. V Pekingu pak v sobotu sehrají poslední zápas s USA či Srbskem. "Je těžké na to myslet, protože jsme přišli o semifinále. Pokračujeme v turnaji a myslím, že motivace tam bude," ujistil.

"Je třeba se správně psychicky nastavit, odpočinout si, každý individuálně. Máme teď motivaci, abychom skončili co nejlépe v historii českého a československého basketbalu. To je obrovské, proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě a budeme chtít uspět i teď," dodal Satoranský.

Bohačík: Musíme teď vyplavit hormony štěstí

Čeští basketbalisté musí rychle zapomenout na čtvrtfinálovou porážku s Austrálií a udělat si podle Jaromíra Bohačíka dobrou náladu. Už ve čtvrtek je totiž čeká na mistrovství světa v Číně první zápas v pavouku o páté až osmé místo proti Polsku.

S Austrálií prohráli 70:82 a při první účasti na MS do bojů o medaile nezasáhnou. A přestože už samotný postup na šampionát byl pro národní tým obrovským úspěchem, nechtějí se Češi spokojit pouze s účastí v olympijské kvalifikaci, kterou si zajistili postupem ze základní skupiny.

"Teď nemáme moc času, což je asi to nejhorší, protože Poláci už dneska odpočívají," řekl novinářům Bohačík. "Bude důležité si udělat nějakou náladu, abychom vyplavili aspoň nějaké hormony štěstí a připravili se do zítra. Zkusíme zregenerovat, ale co se týká motivace, to nebude problém. Chceme bojovat o nejlepší flek tady," dodal.

Český tým držel s Austrálií krok do třetí čtvrtiny, pak favorit utekl až o 17 bodů. "Abych řekl pravdu, moc nevím, co rozhodlo. Mám pocit, že jsme se celý zápas tak nějak nedostali do útoku. Nemyslím, že by to v obraně bylo tak špatné, poločas jsme udrželi na nízkém skóre. Spíš jsme se nedostali to patřičného flow v útoku," dodal.

Na únavu hráč Nymburka porážku nesváděl. "Myslím, že tady byly podmínky vyrovnané. Nemyslím, že bychom strádali fyzicky. Ale prostě oni hráli takovou obranu, která nám nejspíš úplně neseděla. Bylo to všechno takové jednotvárné. Moc nevím. Kdybych věděl, co bylo špatně, hraju jinak a možná je výsledek jiný," pokrčil rameny.

V posledním dějství sice český výběr zabojoval, stáhl ztrátu na rozdíl sedmi bodů, ale na Australany v čele s Pattym Millsem to nestačilo. "Nechtěli jsme skládat zbraně. Pavel Pumprla do Millse párkrát najel zády ke koši, to nám otevřelo pár střel. Měli jsme tam ještě Martina Peterku jako střílejícího pivota-pětku a i to jsme párkrát využili, ale nestačilo to, abychom to otočili," uvedl Bohačík.