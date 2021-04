Basketbalisté Utahu výhrou nad Chicagem vylepšili klubový rekord

New York - Basketbalisté Utahu v NBA vyhráli 113:106 nad Chicagem a jednadvacátým domácím vítězstvím v řadě vytvořili klubový rekord. Za Bulls odehrál 25 minut Tomáš Satoranský, který zaznamenal 10 bodů, šest doskoků a čtyři asistence. Chicago i přes šestou prohru v řadě drží 10. příčku v tabulce Východní konference pro předkolo play off, ale Toronto se k němu opět přiblížilo poté, co rozstřílelo Golden State 130:77.

Chicago nad nejlepším týmem soutěže v prvním poločase krátce vedlo, k čemuž výrazně přispěl i Satoranský. Český rozehrávač dal v první čtvrtině nejprve rychle sedm bodů, ve druhém střídání pak krátce po sobě zaznamenal tři asistence a Bulls vedli 39:36. Jenže potom kvůli faulům musel Satoranský střídat a hráč Jazz začali potvrzovat roli favorita.

Postupně Utah utekl až na rozdíl 17 bodů. Donovan Mitchell dal 26 bodů a Rudy Gobert si připsal 19 bodů a 13 doskoků, ale Chicago se ještě vrátilo do hry. Dokonce snížilo na rozdíl tří bodů. Utah už si ale výhru utéct nenechal. Nejlepším střelcem Bulls byl s 25 body Thaddeus Young.

"Proti Utahu je těžké hrát pick and roll, protože mají jednoho z nejlepších obránců ligy Rudyho Goberta. Naši rozehrávači si vedli docela dobře. Jazz však ukázali, jak jsou dobří,“ řekl trenér Chicaga Billy Donovan.

Toronto zaznamenalo nejvyšší výhru této sezony NBA a také nejvyšší ve své historii. Raptors využili absence hvězd soupeře Stephena Curryho a Draymonda Greena a deklasovali Warriors o 53 bodů. Absolutním rekordem NBA zůstává výhra Clevelandu nad Miami o 68 bodů z roku 1991. Pascal Siakam dal za Toronto 36 bodů.

Debakl uštědřil také Phoenix soupeřům z Oklahoma City, které přehrál 140:103 hlavně díky skvělé první čtvrtině. Suns ji vyhráli o 30 bodů, když si pomohli šňůrou 19:0. Šlo o nejvyšší rozdíl v jedné čtvrtině v historii klubu. Devin Booker táhl Phoenix s 32 body, Chris Paul přidal 17 bodů a 12 doskoků.

Hvězdou večera byl Janis Adetokunbo, který 47 body a 12 doskoky dovedl Milwaukee k výhře 127:109 nad Portlandem. Dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže vyrovnal své střelecké maximum v sezoně.

Uspěli také obhájci titulu Los Angeles Lakers, kteří stále bez svých zraněných hvězd Anthonyho Davise, LeBrona Jamese či nové posily Andreho Drummonda porazili Sacramento 115:94. Svůj nejlepší střelecký výkon v tomto ročníku předvedl Kyle Kuzma, který dal za Lakers 30 bodů. Dallas i bez trenéra Ricka Carlisleho, který byl pozitivně testován na covid-19, zvítězili nad New Yorkem 99:86. Luka Dončič k tomu přispěl 26 body.

Výsledky NBA

Utah - Chicago 113:106 (za hosty Satoranský 10 bodů, 6 doskoků, 4 asistence), Boston - Houston 118:102, Indiana - Charlotte 97:114, Memphis - Minnesota 120:108, New Orleans - Atlanta 103:126, New York - Dallas 86:99, Phoenix - Oklahoma City 140:103, Portland - Milwaukee 109:127, Sacramento - LA Lakers 94:115, Toronto - Golden State 130:77.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 49 34 15 69,4 2. Philadelphia 48 33 15 68,8 3. Boston 49 24 25 49,0 New York 49 24 25 49,0 5. Toronto 49 19 30 38,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 48 31 17 64,6 2. Indiana 47 21 26 44,7 3. Chicago 47 19 28 40,4 4. Cleveland 48 17 31 35,4 5. Detroit 48 14 34 29,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 48 25 23 52,1 2. Atlanta 49 25 24 51,0 Miami 49 25 24 51,0 4. Washington 47 17 30 36,2 5. Orlando 48 17 31 35,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 47 26 21 55,3 2. San Antonio 46 24 22 52,2 3. Memphis 46 23 23 50,0 4. New Orleans 48 21 27 43,8 5. Houston 48 13 35 27,1

Severozápadní divize:

1. Utah 48 37 11 77,1 2. Denver 48 30 18 62,5 3. Portland 48 29 19 60,4 4. Oklahoma City 48 20 28 41,7 5. Minnesota 49 12 37 24,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 48 34 14 70,8 2. LA Clippers 50 32 18 64,0 3. LA Lakers 49 31 18 63,3 4. Golden State 49 23 26 46,9 5. Sacramento 49 22 27 44,9